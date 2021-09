Jaime Bassa alzó la voz respecto al falso cáncer de Rodrigo Rojas Vade

El vicepresidente de la CC señaló que la situación del constituyente debe resolverse por la vía del derecho, respaldando la denuncia presentada ante la Fiscalía.

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, aseguró que todas las decisiones que se tomen sobre el futuro del constituyente Rodrigo Rojas Vade se tienen que abordar en derecho, afirmando que no hay que caer en la “sanción inmediata” sin analizar todos los antecedentes.

El abogado defendió la denuncia presentada en contra del integrante de la ex Lista del Pueblo ante la Fiscalía, donde se busca analizar un posible delito en su declaración de patrimonio, en donde consignó una deuda por el tratamiento de un cáncer que nunca sufrió.

“Acá debieran operar tanto los mecanismos internos previstos para este tipo de situación como los externos. Por ejemplo, el comité de Ética, que estableció una normativa que rige para aquellos casos que emerjan entre el 2 de agosto y la fecha en que se apruebe el reglamento”, expresó el constituyente en declaraciones a radio Universo.

El convencional por el distrito 7 agregó que “es importante dar la señal de que el proceso constituyente está colaborando a que las cosas cambien, y es importante dar la señal de que aquí caiga quien caiga, vamos a salir de la lógica de la defensa corporativa”.

Por el futuro de Rojas Vade en la Convención, el vicepresidente expresó que “yo sé que se ha hablado mucho de renuncia, de destitución, pero me parece importante no mezclar esos ámbitos. Hay que ir identificando las responsabilidades políticas y penales de a poco (…) el punto clave es que por mucha indignación que esto genere, no nos podemos dejar llevar por la molestia”.

“Lo que corresponde es aplicar el derecho, las normas jurídicas que estén vigentes y que nos hemos dado, entregar las competencias a los órganos respectivos, que se investigue adecuadamente y poder saber toda la verdad del asunto que tenemos entre manos y no caer en esa tentación tan de funa de pedir sanción inmediata”, cerró.