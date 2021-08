Izkia Siches se burló de la candidatura de Jaime Mañalich al Senado

La presidenta del Colegio Médico espera que el ex ministro de Salud se vuelva "buena persona" con su opción de llegar a la Cámara Alta.

Izkia Siches.

Un sorpresiva reacción mostró la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, al ser consultada por la campaña al senado del otrora ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Mañalich, quien en el pasado descartó en varios ocaciones postularse al Congreso tras haber liderado el Ministerio de Salud, finalmente irá a la elección como independiente con apoyo de Evópoli. Durante su gestión como ministro, en pleno balance del COVID-19, dijo que “¿qué pasa si el virus muta y se vuelve buena persona?”.

Al respecto, la médica cuestionó en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile a Mañalich e indicó que espera “tal como él esperaba del virus, se transforme en un senador eventual buena persona”.

También criticó que el ex integrante del Gobierno se haya hecho conocido como ministro y luego emprendiera una candidatura senatorial.

Según dijo, “a nosotros se nos acusó muchas veces de ocupar la pandemia para poder postular a cargos políticos”.

“Puedo decir que ninguno de los dirigentes del Colegio Médico hoy postula a ningún cargo de representación porque seguimos comprometidos con los desafíos sanitarios de la pandemia”, indicó la profesional respecto a la candidatura de Mañalich.

La líder del Colegio Médico luego abordó la candidatura a la Cámara de Diputados de la ex seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, y dijo fue elegida como postulante en base al “balance de la coalición de Gobierno que finalmente dice (…) tomemos a la seremi de Salud, no sé si la conocían antes que fuera seremi de Salud, yo por lo menos yo no la conocía, pongámosla de candidata“.