Iván Moreira se lanzó contra Sebastián Sichel por crisis en el oficialismo

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, lanzó una serie de duras críticas en contra del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, luego de escuchar sus dichos sobre la “libertad de acción” para los integrantes de la coalición.

Ante esto, el parlamentario llamó a Sichel a confirmar si quiere tener el respaldo político de la UDI en su campaña. Como era de esperarse, esto no fue en un tono demasiado amigable, por lo que la tensión aumenta día a día dentro del partido.

"Ya córtenla, esto parece verdaderamente una telenovela de dimes y diretes, de reproches mutuos. A mí me parece que estos son tiempos de unidad, no de confrontación dentro de nuestro sector", comentó el senador. "Por eso que yo le pido a Sebastián Sichel, estando yo contigo, te pido que definas y des una respuesta definitiva: ¿quieres que la UDI esté a tu lado sí o no? Tan fácil", añadió.

Antes, el senador le había expresado al abanderado oficialista lo siguiente: "No me está gustando la estrategia de Sichel de pegarle a Kast, porque nuestro adversario hoy es la izquierda radical, es el comunismo. La verdad es que si Sichel sigue atacando a Kast, se va a ir quedando solo. No soy un caudillo, no decidí andar solo con mi partido, sino que decidí esa diversidad. Tienes complejidades".