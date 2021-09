Investigación reveló que Franco Parisi mantiene millonaria deuda por pensión alimenticia

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, mantiene una deuda de $207 millones relacionada al pago de las pensiones alimenticias de sus dos hijos mayores, los que viven en Chile, y que derivó en una orden de arraigo decretada por la justicia.

A raíz de la orden de arraigo, el abanderado presidencial podría ser detenido y quedaría inhabilitado para regresar a Estados Unidos hasta que salde su deuda con la justica, según fue revelado en un reportaje de Canal 13 emitido la noche del pasado domingo.

Recordemos que la orden de arraigo facultaría al Departamento de Extranjería y Policía Internacional a efectuar la detención.

Por su parte, el abogado del candidato, Mauricio Pavez Galaz, afirmó que Parisi efectivamente mantiene una orden de arraigo que fue decretada en agosto de 2020. Sin embargo, precisó que aún no ha sido notificado porque se encuentra viviendo en Estados Unidos desde mayo de 2020.

“Es ilegal ese arraigo decretado, entre otras cosas porque ya estaba en Estados Unidos, y el arraigo lo que busca es que la persona no salga del país, entonces es inoficioso que (se) le decrete una orden a una persona que ya está fuera del país y he escuchado en el avance del reportaje (de Canal 13) que el arraigo era para tomarlo detenido de inmediato, pero es falso, porque no es una orden de detención”, planteó.

Previo a la emisión del reportaje televisivo, el candidato emitió un comunicado en sus plataformas digitales, el que también se compartió en las del Partido de la Gente.

En la misiva el abanderado indica que se trata de “materias reservadas por estar involucrados dos de mis hijos menores de edad”, agregando que “jamás” ha sido emplazado legalmente y que no se le ha notificado de ninguna resolución “de forma legal”.

Asimismo, señaló que tampoco debe “la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Atendido lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados”.

Según dijo, ya vivió con anterioridad una situación similar en 2013 “y después de 4 años gané en la Corte Suprema. Estoy seguro que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado nada y nunca les faltará”.

Finalmente, en la descripción que acompañó al comunicado se señaló: “¿Y alguien tenía alguna duda que nuestro ascenso en las encuestas y tener el partido más grande iba a dejar tranquilo a el Canal 13 de Luksic? Acá un nuevo ataque que también terminaremos ganando en tribunales, como todos los anteriores donde jamás lo rectifican para opinión pública”.