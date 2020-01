Intendente Guevara dijo que Acusación Constitucional en su contra “es totalmente abusivo"

Luego de la Acusación Constitucional, el intendente Guevara señaló que esto “no es contra mí, sino contra todos los Carabineros que están en la calle”.

El intendente Guevara habló este viernes sobre la Acusación Constitucional que fue presentada en su contra debido a los intensos actos de violencia que se han producido en Plaza de La Dignidad desde que él está a cargo de la oficina gubernamental.

En entrevista con T13 Radio, indicó que “entiendo que no es contra mí, esto tiene que ver con el abuso de una facultad parlamentaria que es la extrema, es la acción más grave, más seria, más alta que tiene la Cámara de Diputados para actuar contra un funcionario público y en ese sentido me parece que es totalmente abusivo, pero no lo tomo como personal”.

“Entiendo que esto tiene que ver con el derecho a reunión y el respeto al derecho de expresión. Tengo clara conciencia que ninguno de esos dos derechos ha sido conculcado en mi gestión”, añadió.

Prosiguió diciendo que “esto no es contra Felipe Guevara, esto es contra el Estado de Derecho, contra los Carabineros que están en la calle. Tiene que ver más bien con eso. Contra los vecinos que quieren vivir en paz. Así lo entiendo yo”.

El intendente Guevara cerró expresando que “¿Qué es lo que quiere esta gente? Que los encapuchados sigan tomándose la Plaza Italia, que sigamos con un comercio cerrado. Que las personas en vez de demorarse dos horas, se demoren tres. Quieren el caos, quieren el desorden”.