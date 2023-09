¡Insólito! Streamer fue manoseada mientras transmitía en vivo

Una streamer española llamada Gonsabella sufrió una agresión sexual mientras transmitía en vivo para sus seguidores. El hecho generó indignación en las redes sociales.



En el registro se puede ver como la mujer se incomoda y decide cambiarse de lugar.



Streamer sufre agresión sexual en vivo



La situación ocurrió en la localidad costera de Benidorm, España mientras la mujer realizaba un vivo para más de 165 mil seguidores.



En el momento un hombre sentado con un grupo de amigos la empieza a mirar y comienza a tocarle la parte trasera del cuerpo. Ante esto la influencer reaccionó y le dijo: ‘’¡No me toques eh! ¡No me toques!”.



Con malestar en el rostro y ante una nula reacción de los hombres que acompañaban al agresor, la mujer decidió tomar distancia y moverse de puesto para retomar su transmisión.



Debido a la viralización del video la mujer decidió poner una denuncia y escribió: “Quería agradecer, tanto a hombre como mujeres, que me han estado enviado mensajes con el tema del clip, del turista que se propasó conmigo. Me da un poco de reparo subir el clip a la redes, pero se me ha ablandado un poquito el corazón de recibir tanto cariño. Fue algo aberrante y nefasto”.



Así mismo finalizó “fui a poner la denuncia. Los policías han sido encantadores y me han dicho que la situación es complicada, porque al no tener ningún tipo de dato sobre el chico, la situación no va a ser fácil identificarlo”.

Un británico acosa a la streamer Gonsabellla en directo en Benidorm. pic.twitter.com/reA4uNHbzW — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 21, 2023