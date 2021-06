Humberto Sichel "explotó" de rabia contra sujeto que emitió discurso anti vacuna en CHV

Humberto Sichel

El animador de "Contigo en Directo" pidió que sacaran de pantalla al entrevistado que aseguró que no se había vacunado contra el COVID-19.

Un tenso momento se vivió en la edición de este miércoles de Contigo En Directo de CHV, donde el animador Humberto Sichel perdió la paciencia con un entrevistado que expuso en pantalla un discurso antivacuna en base a la desinformación.

Todo comenzó con el periodista César Barrera que realizaba un despacho desde La Florida, donde conversó con distintos transeúntes hasta que se topó con Eduardo Ramírez, quien se apoderó del micrófono para exponer un discurso antivacuna sin respaldo científico.

Te puede interesar: Mónica Pérez se enojó en vivo tras escuchar frase de imputado por desaparición de Nayadeth

Al ser consultado si se había vacunado, aseguró que no lo haría por tratarse de una vacuna “experimental” puesto que no contó con los años necesarios para desarrollarse. Además, criticó el manejo de la pandemia, apuntando directamente a que “no hay planes de salud hacia las personas, cómo mejorar su salud. Lo único que hacen es implantar el miedo en la población, el pánico es lo que enferma”.

En ese momento, y ante lo que escuchaba, Humberto Sichel irrumpió en la conversación, molesto por la prepotencia del entrevistado, quien no dejaba hablar a Barrera. Por lo mismo, pidió que bajaran el volumen del micrófono para dejar en claro varios puntos.

“Si vamos a empezar así, que una persona va a empezar a hablar sin parar y no nos vamos a escuchar, les pido que me bajen el volumen, así de corta, porque yo quiero tratar de hablar”, dijo el animador, para luego comenzar a enumerar distintos puntos y así desmentir las declaraciones de Ramírez, como por ejemplo que “la causa número 1 de muertes en 2020 en Chile fue el Covid-19 y eso es innegable. Las cifras son reales. No es una broma, no es un juego, no es una mentira”.

Te puede interesar: Karina Oliva acusó cierto "machismo" tras dichos sobre Nelson Acosta

En esa misma línea, Sichel sostuvo que “cuando escuchamos personas así, que dicen que están experimentando, la experimentación, los ensayos clínicos, que además puedo transparentarlo porque soy parte de uno de ellos, son los ensayos clínicos que se hacen por meses y en decenas de miles de personas”. Junto con eso, recalcó que el Instituto de Salud Pública (ISP) es el encargado de revisar la documentación y aprobar el uso de las vacunas en Chile, por lo que no es correcto señalar que las dosis que se están aplicando en Chile son “experimentales”.

“Cuando llega una persona a vociferar y dice que los teléfonos se pegan, que están experimentando con nosotros… Estamos en una pandemia que es una enfermedad global, no se está jugando con eso, lo que se está tratando de hacer es proteger a las personas y por lo mismo somos enfáticos, llegamos a ser latero repitiéndolo todos los días, porque la única manera de frenar la pandemia es vacunándonos”, agregó.

Seguido a eso, Humberto Sichel le dio nuevamente la oportunidad a esta persona con discurso antivacuna para que tomara la palabra nuevamente. Sin embargo, continuó manteniendo su postura, asegurando, sin respaldo científico, que las vacunas no iban a ayudar a vencer la pandemia.

Ante esto, el conductor de Contigo En Directo optó por sacar finalmente de pantalla al sujeto. “Nosotros salimos con nuestras cámaras al aire, quiero que ustedes lo entiendan. Estamos en una plaza, puede llegar cualquier persona y es distinto vociferar a tratar de interactuar y poder intercambiar opiniones”, cerró.