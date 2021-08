Hijo de Nibaldo Villegas realizó una profunda reflexión a tres años del asesinato de su padre

El joven afirmó que los asesinos "no pensaron bien las cosas. No fueron humanos para actuar".

Hijo de Nibaldo Villegas.

El joven Alejandro Villegas, hijo del profesor Nibaldo, compartió una profunda reflexión a tres años del crimen de su padre.

Tras la entrevista a Johanna Hernández, Informe Especial exhibió las declaraciones del joven, quien insistió en la urgencia de agilizar la Ley Nibaldo.

Respecto a los condenados por el asesinato del profesor, Alejandro sostuvo que "ellos no pensaron bien las cosas. No fueron humanos para actuar. No hay perdón para lo que hicieron. Ella (Johanna) siempre mostró un lado oculto, amenazante. Siempre tenía algo, a mí nunca me dio buena espina".

Eso sí, valoró el apoyo. "Es increíble. No sé, el amor… al final uno de ese sigue. Con eso uno se para, para seguir viviendo. La vida sigue, la vida es linda, y aunque tiene bajos los altos son mejores", añadió.

Sobre la Ley Nibaldo, el hijo del docente pidió "que haya un resguardo, que haya una seguridad y que nosotros tengamos certeza de que nuestros seres queridos, después de fallecer, sigan teniendo dignidad, sigan teniendo honor y sigan teniendo respeto como se lo merecen. Que se pongan las pilas, que agilicen esto por favor. Han pasado tres años. ¿Cuántos casos más van a haber?".

Recordemos que esta ley busca castigar el ensañamiento contra un cadáver. La actual legislación no lo contempla, motivo por el que la familia del profesor busca perpetuar su memoria con una ley que lleve su nombre.