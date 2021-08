Heraldo Muñoz realizó un sorpresivo anuncio sobre su futuro en la política

El ex candidato presidencial del PPD afirmó que buscará aportar en la política "de manera diferente".

Heraldo Muñoz

El ex candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que abandonará la primera línea electoral para seguir activo en política “de manera diferente”, fuera de la contingencia.

El ex canciller, que dejará la presidencia de la colectividad en manos de Natalia Piergentili, reflexionó sobre los complicados momentos que vivió luego de bajar su postulación a La Moneda en favor de la abanderada del PS, Paula Narváez, asegurando que no se arrepiente de la decisión.

“Lo que pasa es que hubo un momento, cuando sucede el veto del PC y de sectores del FA hacia el PPD, el PL y Nuevo Trato, cuando se viene todo abajo, que se reabre la posibilidad de ir en una primaria de la Unidad Constituyente, pero había reticencia en el PS y en sectores de mi partido a que compitiéramos con Ximena Rincón. Pero eso tenía como sustento que yo revisara mi decisión de no competir. Y me pareció que eso sería una inconsecuencia que la ciudadanía no habría sabido entender”, expresó el ex presidenciable a La Tercera.

El ex ministro añadió que “soy una persona consecuente y transparente. Eso, además, habría significado que de todas maneras en la centroizquierda tuviéramos dos candidatos y terminar con una dispersión que debilitaría la opción de centroizquierda”.

Sobre su futuro en política, el otrora canciller explicó que “por lo menos yo pretendo seguir activo en la política, pero de manera diferente. Lo que quiero es contribuir a crear un espacio o un referente de izquierda democrática, verde y moderna, donde pueden estar militantes de partidos e independientes”.

El referente del PPD afirmó además que no piensa tomar una posible carrera parlamentaria porque “yo estuve en la candidatura presidencial en serio y no como una manera de negociar una candidatura senatorial”.