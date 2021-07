Helia Molina "barrió el piso" con el nuevo plan Paso a Paso del Gobierno

La ex ministra de Salud expresó que “me parecen preocupantes algunas de las medidas” y tildó esto como "un golpe a la cátedra" del Gobierno de Sebastián Piñera.

La exministra de Salud y doctora Helia Molina, señaló a ADN Radio Chile su inquietud respecto al nuevo Plan Paso a Paso presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera, puesto que no se dieron a conocer los indicadores sanitarios que determinan los cambios de fase.

“La verdad es que ha sido un golpe a la cátedra escuchar y leer toda la mirada distinta que se le ha puesto al plan Paso a Paso con apertura bastante amplia y homogénea a todo lo que significaba las restricciones que teníamos en el Paso a Paso anterior”, señaló.

“Tampoco vi, en todo lo que se envió oficialmente, lo que tanto se ha pedido, que es conocer cuáles son los indicadores sanitarios para determinar los cambios de fase. No está claro cual sería la positividad, la tasa de incidencia, en qué medida la variante delta u otras variantes estarían ingresando al país”, agregó.

La doctora también expresó su preocupación por las medidas anunciadas, sobre todo las que tienen que ver con recintos cerrados. “Desde una opinión muy general, me parecen preocupantes algunas de las medidas, sobre todo aquellas que tienen que ver con espacios cerrados y los aumentos tan grandes de aforo”, manifestó.

“Lo que está al aire libre es lo que menos preocupa, porque hay estudios importantes donde se ha demostrado que incluso mucha gente al aire libre tiene 20 veces menos de poder contagiarse. Hay cosas que veo con optimismo y otras que veo con preocupación“, afirmó la exsecretaria de Estado.

Por otro lado, la profesional de la Salud comentó el plan educacional para el retorno a clases presenciales y la opción de los establecimiento de seguir funcionando en cuarentena. “Me preocupa tremendamente, quizás porque tengo el sesgo de pediatra, y no me queda claro cuales van a ser los protocolos y quien va a supervisar que cada uno de los colegios de Chile cumpla con estos protocolos“, abordó.

Finalmente, la doctora tuvo duras palabras para la polémica del presidente de Clínica Las Condes y la tercera dosis de vacuna contra el covid-19. “Ver que esto se pueda producir en una clínica, y que además la enfermera que cumple con notificar lo que pasa es expulsada del recinto, me parece asqueroso el modelo, el ejemplo que se ha dado ahí sin ninguna base científica“, sentenció.