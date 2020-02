“Ojo que esto cuesta plata”: el vergonzoso audio de Gustavo Hasbún pidiendo coimas

Gustavo Hasbun, ex alcalde de Est. Central y ex diputado, pide dinero (COIMA) a contratista para "ayudar" a conseguir proyectos del MOP en la Araucanía, en el audio Gustavo Hasbun menciona a el ex subsecretario del MOP y hoy Ministro de Economía Lucas Palacios. pic.twitter.com/KClp4vm3yo