Gustavo Gatica aseguró que Chile se va a mantener despierto durante muchos años

El joven Gustavo Gatica compartió sus reflexiones tras haberse conmemorado dos años del Estallido Social en Chile, fechas por donde fue brutalmente atacado por Carabineros.

El estudiante señaló qué piensa de la justicia y política actual, habló de su esperanza con la nueva Constitución, la elección del nuevo presidente de Chile y sus planes a futuro.

“De alguna forma me convertí en un referente de la represión acá en Chile por la gravedad de las lesiones que tuve. Sin embargo, siento que eso no me ha cambiado el rumbo de cómo pienso”, explicó.

El 8 de noviembre de 2019, el caso de Gustavo Gatica Villarroel dio la vuelta al mundo luego de conocerse las graves lesiones que sufrió en sus dos ojos producto de perdigones lanzados por Carabineros en medio de las manifestaciones en el centro de Santiago: lágrimas de sangre cayeron por su rostro.

Tras el impacto quedó ciego y tuvo que someterse a una operación en la clínica Santa María que lo mantuvo varias semanas hospitalizado. Así, se convirtió en una de las 445 personas que fueron víctimas de trauma ocular entre octubre de 2019 y febrero de 2020, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

De aquel hecho ya van casi dos años y hoy Gustavo está haciendo la práctica en una fundación especializada en discapacidad visual, el último paso que le queda para terminar su carrera. Además, está trabajando en varios proyectos musicales junto a algunas víctimas de trauma ocular.

Con respecto a si se siente un referente del estallido social, Gatica tiene sus convicciones claras. Si bien cree que sí lo es por todo lo que significó su caso, afirma que no ha cambiado la forma en cómo piensa y actúa. “Intento siempre tener bien claro eso y actuar de acuerdo a cómo me siento, a cómo pensaba antes de esto”, dice.

El joven aseguró que "hubo un cambio cultural en Chile post 18 de octubre. Hubo un cambio en la forma que nos relacionamos, de una forma mucho más empática, donde la sociedad está mucho más preocupada de que haya justicia, está atenta a los procesos judiciales, también a lo que hacen los políticos. Hay interés y yo creo que todo eso son ganancias, va en directo beneficio del pueblo. Por otra parte, también se ganó la constituyente y es algo positivo de todo este proceso".

Finalmente, aseguró que "estoy muy esperanzado de lo que pueda surgir de la constituyente. Siento que la Constitución que va a salir de ahí va a ser muy beneficiosa para el pueblo y por fin vamos a poder botar a la basura la de Pinochet, que nos tuvo en la miseria durante tantas décadas. A parte de esto, creo que la sociedad chilena, el pueblo chileno está mucho más activo, mucho más partícipe de la política y eso siempre es bueno. Creo que Chile despertó y eso va a durar por muchos años".