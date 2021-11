Guillermo Teillier se refirió a una posible modificación al programa de Gabriel Boric

"Hay temas que indudablemente se pueden conversar e incluso perfeccionar, como lo ha dicho Boric", dijo el líder del PC.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Tellier, reconoció que no modificarán el programa del candidato Gabriel Boric (CS), de cara a la segunda vuelta presidencial, por falta de tiempo. A pesar de ello, indicó que que sí se podrían discutir determinadas materias programáticas.

Tras una reunión con la colectividad para delinear el apoyo al abanderado de Apruebo Dignidad, el timonel del PC señaló que “estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos. No hay tiempo para discutir un nuevo programa”.

En ese sentido, agregó que pese a que existe un programa ya presentado, “hay temas que indudablemente se pueden conversar e incluso perfeccionar, como lo ha dicho Boric”.

En relación a las materias que podrían tratar, Guillermo Tellier afirmó que “son muy puntuales las cosas de las que se ha hablado. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, porque, para decir la verdad, en ese tema nos ha faltado argumentación. En el programa de Boric viene, pero a lo mejor en otro programa viene mejor”.

“En temas medioambientales también, si esas son cuestiones incluso algunas de sentido común. No nos vamos a poner nosotros en eso de decir no, no pueden discutirse. Eso está muy bien”, agregó.

Junto a ello, el líder comunista manifestó que lo más importante “no es tanto un elemento aquí y otro elemento acá”, sino marcar diferencias entre ambos candidatos presidenciales.

“Lo principal es un problema político en el país: o seguimos perfeccionando la democracia o retrocedemos”, aseguró.

En relación a los dichos de Tellier, Gabriel Boric indicó que “en primer lugar nosotros hoy tenemos el deber y convicción de convocar no solo a quienes nos apoyaron, sino también a quienes por diversas razones no votaron por nosotros. Debemos escuchar para incorporar las buenas ideas para enfrentar los desafíos que tiene Chile. Necesitamos una unidad nacional. En Chile hay muchas necesidades”.

“Lo he conversado con Guillermo y con el PC, hoy día no solo por la realidad del Congreso, también para ganar en segunda vuelta tenemos que acoger las buenas ideas de otras candidaturas y ya lo estamos haciendo”, indicó.

En ese sentido, Boric recalcó que “nos hemos reunido con el equipo de Yasna Provoste, de Marco Enríquez-Ominami y de organizaciones sociales. También con equipos programáticos para llegar a consensos en materia de pensión, reactivación económica, salud y tributaria. Por supuesto que vamos a hacer modificaciones, si no, para qué uno habla”.