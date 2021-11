Guillermo Teillier lanzó candidatura al Senado con fuertes críticas contra José Antonio Kast

"Señor Kast, usted no va a venir a cambiar nuestro proceso democrático", señaló el presidente del Partido Comunista de Chile.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, realizó el pasado domingo su acto de proclamación senatorial en la comuna de La Reina, donde participaron diversas figuras de la colectividad opositora.

El evento comenzó a eso de las 11:00 horas con un discurso del candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien por medio de un video indicó que “es importante ganar las elecciones de noviembre, tanto en la presidencia de la República como en el Congreso, y en particular en el Senado”.

En ese sentido, el diputado de Convergencia Social afirmó que la Cámara Alta “ha sido durante estos años un espacio retardatario y refractario a los cambios, que ha buscado permanentemente adormecer proyectos que son tremendamente importantes para la ciudadanía, como las 40 años, sin consentimiento es violación y diferentes iniciativas que hemos propuesto y que siempre encuentran una piedra de tope”.

Por lo anterior, invitó a votar por Guillermo Teillier por “su templanza, responsabilidad y convicción de justicia“.

Críticas a JAK

“El Partido Comunista de Chile de manera irrestricta, y que se entienda bien, está trabajando con todas sus fuerzas para que Gabriel Boric sea presidente de Chile, que eso se escuche fuerte”, comenzó diciendo Guillermo Teillier en su discurso de cierre.

Al respecto, afirmó que el parlamentario magallánico “es el único que puede responder con el programa que ha acordado Apruebo Dignidad a las demandas del pueblo de Chile, que son urgentes (…) Es el único que puede concitar a un movimiento amplio, que se ponga al frente del pueblo de Chile para evitar que llegue al país el neofascismo encabezado por el señor Kast“.

Tras lo anterior, apuntó al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast: “Desde aquí le decimos, señor Kast, usted no va a venir a cambiar nuestro proceso democrático. Usted no va a venir con su política de regresión conservadora. Usted no va a venir a reinstalar aquello que instaló la dictadura, el autoritarismo, toda esa política dictatorial que nos tiene precisamente hoy día en un país que está despertando”.

La actividad también contó con la presentación musical del grupo sureño Hermanos Montoya, quienes durante su show invitaron a los presentes a ponerse de pie y bailar al son de diversas cumbias.

En ese momento el líder comunista inició un trencito en compañía de reconocidos militantes de su partido, como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler; las diputadas Carmen Hertz, Camila Vallejo, Karol Cariola y Marisela Santibáñez; y los convencionales Marcos Barraza y Valentina Miranda, entre otros.