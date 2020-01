Guevara se desmarca del actuar de Carabineros: “No tengo facultades de determinar disparo de lacrimógenas”

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, no se cuadró con Carabineros y señaló que “no me corresponde pedir cuentas”.

Felipe Guevara, intendente de la Región Metropolitana, se desmarcó del actuar de Carabineros en medio del estallido social en declaraciones que brindó a Radio ADN.

El personero de Gobierno señaló que “cualquier persona que lea las leyes sabe que la responsabilidad del intendente es el estado de derecho y la seguridad de la población, pero no tiene facultades de determinar cuántos carabineros hay en un lugar, si se disparan gases lacrimógenos o no. Carabineros establece los procedimientos que estime necesario para mantener el orden público”.

"No me corresponde pedir cuentas, lo que me corresponde es pedir que se mantenga el orden público", añadió, consultado sobre si considera violenta la represión que se ha ejercido.

En ese sentido, prosiguió declarando que “la estrategia de Carabineros de instalar mucho personal en el lugar ha sido exitosa. Durante dos meses, a las cinco de la tarde, se cortaba el tránsito vehicular en Plaza Italia, los locatarios no podían abrir, las personas que viven ahí salían y llegaban a sus hogares con temor y desde que Carabineros está en el lugar eso ha cambiado”.

Finalmente, y consultado sobre si lamenta lo ocurrido en Plaza Italia, como incendios y el atropello de un manifestante, fue claro en decir que “lamento lo ocurrido con los locales comerciales y ni de hablar de lo ocurrido con la iglesia de Carabineros".