Gonzalo Ramírez y Arturo Guerrero protagonizaron tenso momento en el "Buenos Días a Todos"

El momento se vivió mientras el matinal reporteaba sobre una posible alzas de precios por la crisis hídrica.

Arturo Guerrero y Gonzalo Ramírez se dieron con todo en TVN.

Un tenso momento se vivió en el matinal "Buenos Días a Todos" de TVN, luego que su animador, Gonzalo Ramírez, se enfrentará con el vocero de la Vega central, Arturo Guerrero, por el aumento de precios en las frutas y verduras.

"No se pasen rollos que no corresponden" declaró el vocero, señalando que "la emergencia agrícola tiene que ver con la aseguración el agua potable, la aseguración del agua para regar y de alguna manera, tener los cuidados y los recursos necesarios para que no colapsemos. Es tan simple como eso".

Ante eso, el comunicador le rebatió rápidamente: "Arturo, pero igual van a subir los precios".

Sin embargo, a ojos del vocero esa era más que nada una "campaña del terror", y agregó que "no van a subir los precios como se tiene presupuestado".

Eso sí, añadió que "el agua hay que utilizarla como corresponde" y, por ejemplo, "no podemos darnos tres duchas diarias de 20 minutos".

Luego de la aclaración, el periodista le contestó nuevamente con el tema del alza de precios:

"Arturo, usted sabe que yo soy fan de todos los recintos como el suyo, que venden buena calidad y buenos precios —partió diciendo—. Pero no lo digo yo, yo no hago campaña del terror, es el Gobierno el que está decretando esta emergencia, y además de eso sus colegas de Lo Valledor lo que dicen es que los precios probablemente van a subir con esta escasez y sobre todo en el verano con las frutas de temporada".

Y vino el turno de Guerrero para responder:

"No es que sea pesado y por llevarles la contraria, pero dame una explicación racional. El limón, estoy mirando, está a dos mil pesos los cinco kilos", indicó.

"Te estoy hablando de las frutas del verano, no de los limones", le rebatió el periodista.

"Gonzalo, te estoy diciendo. Si hubiera escasez hídrica… el limón costaba $1.400, debía haberse mantenido. Segundo dato, la gente hace comparación de las frutillas y en este tiempo no hay frutillas", cerró el vocero.