Gonzalo de la Carrera le mandó una sorpresiva advertencia a José Antonio Kast

El diputado electo se quejó de los críticas realizadas por su candidato en contra de Johannes Kaiser y su fake news sobre Boric.

Gonzalo de la Carrera.

El diputado electo del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, cuestionó el poco apoyo recibido por parte de José Antonio Kast, luego que en el debate Anatel criticara sus polémicas en redes sociales.

Según consignó Pauta, el futuro honorable se quejó de lo señalado por Kast en el debate sobre su fake news de Gabriel Boric, ya que no lo defendió, como tampoco lo hizo con Johannes Kaiser y Gloria Naveillan por su burla a Emilia Schneider.

“Quedé con una sensación, después de la primera intervención de José Antonio, que él no estaba ahí para defender ni a Kaiser, ni a la Gloria ni a mí (…) Uno deja de querer exponerse porque el candidato no pudo defendernos en el debate. Y no pudo defender a Johannes por una razón distinta, y no pudo defender a la Gloria”, planteó.

El diputado electo republicano aseguró que “nosotros somos el hilo corto que hay que cortar, pero cuando ese hilo corto se aburre entonces quiere decir que las personas que hemos adherido a la causa durante tantos años, nos vamos desgastando, nos vamos aburriendo (…) Ojalá gane José Antonio, deseo con todo corazón que gane”.

Junto con ello, le bajó el perfil a publicar una foto alterada de Gabriel Boric, asegurando que “en mi caso, el fondo de mi tuit era que Boric no puede pretender ser el garante de las instituciones si él las ha atacado permanentemente. Si la foto de mi tuit era falsa, da lo mismo, una cosa es el fondo y otra es la forma”.