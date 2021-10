Gobierno defendió a Sichel tras conocerse el financiamiento de las pesqueras en 2009

El vocero del Ejecutivo, Jaime Bellolio, acusó que en este tipo de situaciones se ha visto "lo peor de la política y eso le hace mal a la democracia”.

El Gobierno de Sebastián Piñera abordó el pasado miércoles el financiamiento irregular en la campaña a diputado que tuvo Sebastián Sichel en 2009, situación que se reveló tras un reportaje emitido por CHV Noticias y CNN Chile.

En la investigación se detectó que el entonces candidato a diputado estuvo involucrado con boletas ideológicamente falsas de empresas de pesca, todo esto cuando era militante de la DC, elecciones que finalmente terminó perdiendo y no pudo quedarse con el cupo en el Congreso.

Al respecto, el primero en intervenir en un punto de prensa, realizado en el Congreso, fue el ministro de la Segpres Juan José Ossa, quien criticó las palabras emitidas por los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Marcelo Díaz (Unir). Especialmente el primero, quien señaló que es imposible que no sepamos cuáles son nuestras rendiciones de cuentas”.

“Escuchamos al diputado Ascencio y al diputado Díaz señalarle al país que saben exactamente quiénes han financiado todas sus campañas, que buena cosa. Esperamos que de aquí a 48 horas nos puedan comentar todos y cada uno de los que han financiado sus campañas. ¿Necesitan más de 48 horas? La próxima semana, esa es la invitación a ser muy rápidos también en las cosas propias”, comentó Ossa.

Consultado sobre si esa declaración era un respaldo del gobierno a Sichel, el secretario de Estado manifestó que “el comando del candidato de Chile Podemos Más ha dado una determinada explicación. Usted sabe que lamentablemente en el pasado todos los sectores políticos tomaron ciertas decisiones respecto al financiamiento que, afortunadamente, han ido evolucionando y cambiando”.

“A lo que me refiero es que, si estamos tan seguros y valientes a la hora de apuntar al del frente, y sabemos perfectamente quiénes los han financiado, esperamos que muestren al país todos sus aportes de todas sus campañas”.

Posteriormente, intervino el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, que recordó que legisló sobre esta situación al momento de ser diputado por la UDI y que se acordaron sanciones por esta situación.

En cuanto al financiamiento irregular de las pesqueras en 2009, el ministro aseguró que “él ha sacado una comunicación y su administrador ha hecho lo mismo sobre que se separa de sus funciones. Los demás detalles tienen que darlos el comando de Sebastián Sichel”.

“Yo creo que esas cosas no me corresponden a mí como vocero de gobierno referirme, si no que al comando de Sebastián Sichel. Lo que se es claro es que hemos visto una campaña sucia, una campaña que muestra lo peor de la política y eso le hace mal a la democracia”, sentenció.