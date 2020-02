Gobierno de Piñera entregó cifras erróneas de desempleo: son muchísimo peores

El pasado martes, el Gobierno celebraba que las cifras sobre despidos y desempleos no eran tan malas como se pensaban, cuando la realidad era aún peor.

El Gobierno de Sebastián Piñera entregó cifras erróneas sobre desempleo y despidos cuando, el pasado martes 4 de febrero, celebraba que los números no eran tan malos como los que proyectaban los expertos, siendo que la realidad era muchísimo peor.

Ese día, indicaban que la tasa de desempleo no debería llegar al 10% y que los despidos por necesidades de la empresa habían bajado en un 20,4%, pero según informó Radio Biobío, un error de comunicación los hizo no dar la cifra real, pues en realidad esos despidos no bajaron, sino que subieron en un dramático 180%.

“Ese martes el Gobierno celebraba los datos considerando que daba a conocer que los despidos en esa categoría durante enero llegaban a los 37 mil, siendo que en diciembre por dicha causal afectaron a casi 102 mil trabajadores”, informó el medio.

Este viernes, el Gobierno de Piñera tuvo que salir a aclarar las cifras y mostrar el verdadero panorama de la economía en medio de este estallido social.

Sobre los despidos por necesidades, el martes se dijo que sólo afectó a 37.790 personas, explicando la baja del 20%, pero en realidad enero cerró con 132.551 desempleados más, lo que significa un alza de 180% respecto a enero del 2019.

La Dirección del Trabajo indicó que las cifras reales se encuentran en su página web para ser revisadas y cotejadas.