Gobierno de Chile expulsó a 72 ciudadanos extranjeros

Juan Francisco Galli pidió a los extranjeros residentes en Chile que regularicen su situación migratoria porque de lo contrario, “no puede hacer una vida en nuestro país".

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en compañía del director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, supervisaron esta mañana un nuevo operativo de expulsión de 72 extranjeros que residían en nuestro país.

La expulsión trató principalmente de ciudadanos argentinos y colombianos, quienes fueron expulsados de Chile por haber cometido “irregularidades administrativas y haber enfrentado causas judiciales”, según informaron las autoridades.

Al respecto, Juan Francisco Galli pidió a los extranjeros residentes en nuestro país que regularicen su situación migratoria porque de lo contrario, “no puede hacer una vida en nuestro país, porque no tiene RUT; no puede emplearse formalmente; no puede arrendar una residencia, porque no tiene formalidad en Chile”.

“La nueva ley migratoria contempla un proceso extraordinario de regularización. Más de 300 mil personas han iniciado su proceso de regularización en Chile, más de 70 mil de ellas ya están regulares en nuestro país, por eso quiero valorar y agradecer a todas esas personas que optaron por regularizar su situación migratoria en Chile”, destacó el subsecretario del Interior.

En relación a las 72 personas expulsadas, Juan Francisco Galli explicó que “hay expedientes individuales respecto de cada uno de ellos: algunos no pudieron regularizar su situación migratoria”.

La medida generó molestia al interior del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), donde denunciaron que el operativo del Gobierno “no se ajusta a derecho”.

🔵Hoy @Cooperativa 📻destaca nuestra denuncia de nueva expulsión colectiva de migrantes. Nuestra Directora nac pidió terminar con la medida y llamó a la empresa Sky Airlines a desechar convenio con el Gobierno para deportaciones👉https://t.co/bq04y4LlYz pic.twitter.com/u5aVIImm9O — SJM Chile (@SJMChile) June 24, 2021

Al respecto, la directora del SJM, Valeska Ureta, explicó a los medios de comunicación que el organismo estaba levantando información respecto a la expulsión, sin embargo, “nuestras abogadas no pudieron entrar, no fueron autorizadas”