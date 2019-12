Gobierno gastará $202 millones para una campaña publicitaria “Por La Paz”

La noticia de la campaña publicitaria “Por La Paz” que lanzará el Gobierno de Sebastián Piñera, generó mucha polémica por el millonario gasto involucrado.

Sorpresa y polémica causó la noticia sobre un excesivo y millonario gasto en que incurrirá el Gobierno de Sebastián Piñera, para elaborar una campaña publicitaria “Por La Paz”.

Según informó El Mercurio este miércoles, La Moneda gastará $202.000.000 por un spot televisivo de 45 segundos, dos frases radiales de 30 segundos y gráficas para difusión digital en calles y redes sociales.

“Los mensajes que el gobierno pide entregar en dicha campaña son “paz para Chile” y “juntos podemos mejorar Chile“, con tono “directo, positivo e inspirador”, según establece el documento de Mercado Público con el que el Ejecutivo solicitó el servicio”, aseveró el medio.

En Mercado Público la compra detalla que la campaña tiene como fin “llamar a las personas a tomar una postura de calma para que juntos podamos seguir construyendo un Chile más justo para todos”.

Las críticas de varios sectores no se dejaron esperar, no sólo por el millonario gasto, sino por la idea del Gobierno de hacer una campaña publicitaria “Por La Paz”, pese a que no ha respondido las principales demandas que la gente le ha pedido durante más de dos meses en las calles.