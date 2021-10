Gerardo Varela tildó el programa de Boric como un “Bachelet II en esteroides”

El ex ministro de Educación acusó "una grave ignorancia económica" y aseguró que "centran su modelo en el camino climático como si lo fuéramos a solucionar nosotros".

Gerardo Varela.

El ex ministro de Educación en el mandato de Sebastián Piñera, Gerardo Varela, nuevamente criticó al candidato presidencial Gabriel Boric, señalando que “es admirable el desenfado y elocuencia con que expresan malas ideas. Las presentan como convenientes y pareciera que estuvieran respaldadas por evidencia”.

En una columna de opinión publicada en El Mercurio y titulada como Programa de Boric: Bachelet II en esteroides, el ex secretario de Estado calificó de “vuelta al pasado” los lineamientos presidenciales del militante de Convergencia Social (CS).

“Centran su modelo en el camino climático como si lo fuéramos a solucionar nosotros. Chile no es relevante ni puede causar ni solucionar el tema. Es más, podemos apagar Chile e hibernar y el planeta no se va a enfriar”, declaró el ex jefe de la cartera de Educación.

Asimismo, planteó que: “Parece que mientras la ciencia avanza, el conocimiento científico de nuestros jóvenes se degrada. Es más fácil escuchar a Greta Thunberg que leer”. Finalmente, sostuvo que “el programa económico de Boric desafía la lógica, como imponer paridad en directorios impares, demuestra una grave ignorancia económica”.

El pasado mes de julio, a casi una semana del la victoria del joven diputado en las primeras presidenciales, el ex ministro ya había cuestionado la preparación del diputado magallánico.

“El joven candidato pasó por la universidad entre paros y asambleas, no ha terminado su carrera, de la mesada paterna saltó a la parlamentaria”, criticó el ex titular de Mineduc.

En la misma línea, expuso que el diputado de CS “no ha asumido responsabilidades de adulto pero quiere ser presidente. Él nos pide que no le tengamos miedo a la juventud. Pero no es la juventud la que quiere presidir el país, sino él, un adulto que a veces razona y se comporta como adolescente”.

En aquella oportunidad, al igual que ahora, el candidato Boric no respondió a los cuestionamientos expuestos por el ex ministro de Educación.