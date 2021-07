Gerardo Varela publicó "rasca" columna contra la candidatura de Gabriel Boric en El Mercurio

El ex ministro de Educación escribió una columna en contra del abanderado de Apruebo Dignidad, a quien comparó entre otros con los Chicago Boys.

Gerardo Varela.

El ex ministro de Educación, Gerardo Varela, lanzó una dura columna de opinión en contra de Gabriel Boric, abanderado de Apruebo Dignidad, cuestionando la juventud del diputado de Convergencia Social.

Su postura, titulada “Virgen a los 40”, fue publicada en El Mercurio y en ella compara que a diferencia de Boric, Chicago Boys como Hernán Büchi o Miguel Kast, quienes “sentaron las bases de nuestro desarrollo”, también eran jóvenes pero “todos habían terminado sus carreras profesionales -incluyendo posgrados- sometiéndoselos a niveles de exigencia intelectual de primer mundo”.

El ex ministro planteó que estos colaboradores civiles de la dictadura de Augusto Pinochet “eran jóvenes con vidas de adultos que primero se formaron personal y profesionalmente y después se dedicaron al servicio público”, mientras que “el joven candidato pasó por la universidad entre paros y asambleas, no ha terminado su carrera, de la mesada paterna saltó a la parlamentaria”.

Pero el ex secretario de Estado fue más allá y aseguró que Gabriel Boric “no ha asumido responsabilidades de adulto pero quiere ser presidente. Él nos pide que no le tengamos miedo a la juventud. Pero no es la juventud la que quiere presidir el país, sino él, un adulto que a veces razona y se comporta como adolescente”.

El columnista continuó con sus comparaciones con personalidades como Albert Einstein o Thomas Alva Edison, mientras que dejó ver que el “FA es un grupo de jóvenes con ideas viejas. Su aporte más novedoso es pésimo: el lenguaje inclusivo es tedioso, dificulta comunicarnos y hace imposible la poesía o literatura”.

“Nadie le teme a la juventud, sino que a la ignorancia disimulada de elocuencia, a la intolerancia camuflada de empatía y a la frivolidad disfrazada de novedad. El FA tiene convicciones que parecen estar inmunizadas en contra de la evidencia, el sentido común y la verdad. Sin embargo, quiere dirigir el país y tener poder sobre nuestras vidas, trabajos y familias”, cerró.