General Yañez le responde indignado a Rodolfo Carter

En el marco de la Cuenta Pública de Carabineros, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a los dichos del alcalde Rodolfo Carter, debido a la molestia que habría generado en la institución la última demolición de “narco-casas” en La Florida.

🧵1/9@Carabdechile es la policía del pueblo chileno y no la del gobierno de turno. Estoy seguro de que un oficial superior, equivocadamente, se ha puesto al servicio de La Moneda y ha encontrado una pésima excusa, porque expone a la institución en términos jurídicos y políticos. pic.twitter.com/C7nStSUG8m June 16, 2023

“No me voy a referir respecto a las declaraciones del alcalde... Pero quiero pedir que no se use a la institución políticamente”, afirmó el jefe policial.

Con respecto al oficio enviado al edil, y en el que se informaba que Carabineros no participaría en este tipo de acciones, el General Yañez explicó que “las consideraciones que haya tenido el perfecto para poder enviar ese oficio al alcalde seguramente están sustentadas en variables que él consideró para poder planificar adecuadamente los servicios que estimaba pertinentes”.

“Me gustaría estar hablando de cosas que tienen que ver con las cosas efectivas que estamos haciendo. No solamente son las necesidades que tiene un alcalde en particular, al cual, por cierto, respeto mucho, y le hemos permanentemente estado prestando cooperación”, agregó.

General Yañez respalda a Carabineros

También, indicó que “lo que particularmente señala ese documento es una situación que tiene que velar el prefecto de la repartición y seguramente, insisto, habrá tenido consideraciones y habrá valorado algunas variables para poder informar eso al municipio”.

“Aquí no hay instrucción de nadie, aquí los mandos tienen que tomar decisiones y resoluciones en propiedad con las facultades que tienen por el conocimiento del territorio y por las capacidades propias que tienen”, complementó

Finalmente, el General Yáñez adelantó que “yo voy a respaldar a mis carabineros siempre cuando están haciendo su trabajo y lo están haciendo de buena forma”.