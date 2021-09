Gabriel Boric se refirió al falso cáncer de Rodrigo Rojas Vade

El parlamentario declaró que "siendo totalmente condenable lo que hizo, no puedo sino tratar humanamente lamentar la situación por la que está pasando".

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, abordó la polémica del falso cáncer de Rodrigo Rojas Vade en un conversatorio con alumnos del Instituto Nacional.

Al respecto, el abanderado aseguró que “me quedo con lo que señaló Jaime Bassa hoy día, el vicepresidente de la convención, quien hace una declaración que me parece muy ponderada, en donde distingue por un lado la situación personal de Rodrigo Rojas, y por otro, los efectos institucionales que ésta tiene. Y dice Bassa que acá no cabe ni por un segundo tratar de esbozar siquiera defensas corporativas, y que por lo tanto, se debe aplicar no solo todo el rigor de la ley, sino que se debe restaurar la fe pública y la confianza en la Convención Constitucional”.

Por otro lado, el parlamentario manifestó que según su percepción y “teniendo además una experiencia muy cercana al cáncer -mi hermano menor tuvo un cáncer muy muy duro-, que con estos temas no se juega y no hay espacio para la mentira. Y haber sostenido todo un personaje en función de una enfermedad de la cual miles de personas sufren, es algo que es absolutamente injustificable”.

“Me parece correcta la renuncia que hizo Rodrigo Rojas a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional. Entiendo que los abogados de la Constitución están estudiando cuáles son los otros procedimientos que correspondan”, añadió.

En cuanto al lado humano de esta situación, el candidato presidencial aseguró que “me imagino que Rodrigo lo está pasando muy muy mal. Creo que, siendo totalmente condenable lo que hizo, no puedo sino tratar humanamente lamentar la situación por la que está pasando“. Sin embargo, “se tienen que seguir todas las consecuencias necesarias”.

“Como decía mi abuelita, la mentira siempre tiene patas cortas y cuando uno se enreda en ellas es muy difícil muy salir“, sentenció el actual diputado, pero enfatizando también que “no creo que haya que tratar de hacer leña del árbol caído”.

En otra lectura, lo ocurrido “nos invita a una reflexión más larga respecto a lo que ha pasado con la Lista del Pueblo”, dijo, lo que “en ningún caso me alegra (…). Más bien, cuando hay expresiones de organización popular que fracasan, me provoca tristeza y me preocupa, más allá que Lista del Pueblo ha sido muy dura con nosotros”, concluyó.