Gabriel Boric se refirió a los constantes cambios en su programa de Gobierno

“No me avergüenzo, a diferencia de Kast, de las propuestas que he hecho”, señaló el candidato de Apruebo Dignidad.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le mandó un mensaje a su adversario, José Antonio Kast, quien se quejó porque el diputado aún no da a conocer todas las modificaciones que realizó a su programa de gobierno.

“Nosotros estamos muy orgullosos de haber presentado un programa robusto, del cual no nos avergonzamos, en donde hemos mantenido la línea y hemos logrado converger con los equipos técnicos de las candidaturas de Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste”, señaló Boric.

El líder republicano incluso llegó a señalar que el retraso de Boric se debía a que “no logra ponerse de acuerdo con sus equipos de trabajo”.

“Yo estoy muy orgulloso del resultado que hemos logrado”, insistió el diputado magallánico, “y no me avergüenzo —a diferencia de Kast— de las propuestas que he hecho y, por lo tanto, es lo que vamos a seguir defendiendo”.

“José Antonio Kast es el que tiene que dar cuenta de las volteretas que se ha pegado el último tiempo. O sea, el que tiene que dar respuesta respecto a la ‘piel de oveja’ que se está tratando de poner para los próximas elecciones es él”, sostuvo en la misma línea la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans.

Finalmente, frente a otro de los emplazamientos que ha realizado el candidato republicano en las últimas horas, de la supuesta acusación de acoso que pesaría sobre Boric, fue Gonzalo Winter el encargado de responder:

“Ha decidido hacer una campaña que tiene como objetivo que nunca se hable de pensiones, de viviendas, de salud, de educación, que son las cosas que los chilenos necesitan”, explicó el diputado, “¿cómo lo hace? Generando estas acusaciones que rayan en lo delictual”.

“Acusar a una persona de un delito como es el abuso sexual, sin tener ninguna prueba y sin tener ninguna acusación, sin tener nada, es un delito… el delito de injurias”, cerró.