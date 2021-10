Gabriel Boric se burló de Yasna Provoste tras realizar críticas al PC

La abanderada de la DC denunció que durante el Gobierno de la Nueva Mayoría el PC no fue un un partido hegemónico, como ocurre ahora con Boric.

Gabriel Boric.

El candidato presidencial del Partido Comunista (PC) y Frente Amplio (FA), Gabriel Boric (CS), respondió irónicamente ante las criticas que emitió la abanderada de la DC, PPD y el PS, Yasna Provoste, en contra del liderazgo mostrado por el PC al interior de Apruebo Dignidad.

Primero, la candidata de Nuevo Pacto Social explicó que en el comando de Boric “el PC es el partido más grande y va a ser el partido que va influir como lo ha hecho este tiempo”, lo que habría sido diferente durante el último Gobierno de la ex Nueva Mayoría donde la tienda no estuvo “como un partido hegemónico, sino como una fuerza dentro de muchas otras visiones”.

Al respecto, Boric dijo ante los medios que “me sorprende que uno de los partidos que fue más leales con la presidenta (Michelle) Bachelet hoy día reciba ese tipo de comentarios por parte de un partido político que fue, justamente, el que torpedeó permanentemente las reformas de la presidenta Bachelet”.

Incluso, el parlamentario del Frente Amplio acusó que el “torpedeo” de la DC se vio “en educación, que dijeron que no se habían leído el programa. Entonces a mí esa cuestión me parece que es no hablar con la verdad”.

“Nosotros somos un coalición amplia, diversa, donde está el Frente Amplio, el PC, la FRVS, miles de independientes a lo largo de todo Chile y que estamos creciendo y en esa línea nosotros nos vamos a mantener convocando para poder transformar Chile, sabemos que no somos suficientes, que le tenemos que poner más esfuerzo y más empeño”, agregó.

Por último, el abanderado de Apruebo Dignidad acusó que se ha querido instalar un “anticomunismo” en la opinión pública, el cual, “la gente está cansada de escuchar” al igual que las peleas entre la oposición.

“Yo estoy a favor de terminar con la desigualdad en Chile, estoy a favor de terminar con las listas de espera en Chile, estoy a favor de otorgarle dignidad a los trabajadores de la pesca en Chile, no soy anti algo y si ellos quieren hacer la campaña en base a ese tipo de antípodas, no van a encontrar un interlocutor conmigo”, cerró.