Gabriel Boric lanzó esperanzador mensaje en su cierre de campaña presidencial

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad "repasó" a José Antonio Kast en su discurso de cierre de campaña en Casablanca.

Gabriel Boric cerró su campaña en Casablanca.

El candidato presidencial del Frente Amplio y el PC, Gabriel Boric, cerró su campaña de cara a las elecciones de este domingo en la localidad de Casablanca, Región de Valparaíso, donde marcó diferencias con su principal contendor, José Antonio Kast.

En su discurso en la Plaza de Armas de la ciudad, el diputado recalcó que “es tremendamente importante que cambiemos para avanzar, que las transformaciones por las que estamos peleando, el construir un Estado que garantice derechos, que garantice dignidad e igualdad es la única manera de tener estabilidad, porque no puede crecer un país que está fractura socialmente”.

El abanderado puntualizó que “tienen sentido el volver a tejer esos vínculos sociales que durante mucho tiempo nos dijeron que no eran necesarios, siéntanse orgullosos de la pega que están haciendo, de ser parte de un proyecto colectivo de levantar las banderas de la militancia y las banderas de Chile, de unirnos detrás de la posibilidad de cambiar Chile”.

Tras esto, el abanderado de oposición quiso marcar diferencias con José Antonio Kast, dejando en claro que desde Apruebo Dignidad “queremos un Chile distinto, queremos un Chile justo, uno que no discrimine la pobreza, un Chile que mientras otras candidaturas prometen cerrar el Ministerio de la Mujer, el INDH, que prometen perseguir las ideas de izquierda, discriminar a las mujeres solteras, nosotros decimos, venimos a incluir, a abrazar, a construir un estado que cuide y que no abandone, y esa tarea no va a ser fácil”.