Gabriel Boric explicó su ausencia en los debates empresariales

El candidato presidencial del FA y PC salió al paso de las críticas por su inasistencia a los foros de la CPC, Enagro y Erede.

Gabriel Boric.

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), Gabriel Boric, salió al paso de las críticas por su ausencia de los debates organizados por algunas entidades empresariales, los que han reunido a varios postulantes a La Moneda.

El diputado por Magallanes se ausentó de un encuentro para abordar la crisis que vive la Región de La Araucanía, el que fue liderado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Tampoco estuvo presente en Encuentro Nacional del Agro (Enagro) de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ni en el Encuentro Regional de Empresas del Biobío (Erede).

“Nosotros hemos participado de muchísimos debates, partimos en un debate de Asimet, tuvimos ya un debate en Chilevisión-CNN, vamos a tener un debate el día lunes con el resto de los canales, el día viernes tenemos otro en Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile), tuvimos uno en Concepción con los diferentes candidatos presidenciales a propósito de la descentralización, estamos yendo a una serie de encuentros y diálogos”, afirmó el abanderado en declaraciones consignadas por Emol.

El candidato abordó el rol de los debates empresariales, señalando que “no hay que olvidar, y no se le olvide al resto de los otros candidatos, que las campañas se construyen con el pueblo de Chile, no solamente conversando entre nosotros. Por cierto que tiene que haber debates, pero también tenemos que estar en el territorio, construyendo”.

La ausencia del frenteamplista en los foros no solo generó la molestia entre sus organizadores, sino que además en algunos de sus rivales como el postulante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), Sebastián Sichel, quien afirmó que “ni el campo, ni La Araucanía, ni las regiones le importan al candidato”.