Gabriel Boric abordó la idea de presentar acciones legales contra José Antonio Kast

El abanderado a La Moneda se aburrió de las constantes mentiras del candidato del Partido Republicano en su contra.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió al emplazamiento de José Antonio Kast por la denuncia de acoso que confundió con “abuso”.

Tras el debate de Archi, el diputado sostuvo que “no hay en contra mía ninguna denuncia por abuso ni por acoso y yo he estado disponible siempre a colaborar con cualquier proceso, sea judicial o mediante los protocolos que han realizado nuestras compañeras feministas”.

“Por lo tanto, no tengo nada que esconder y que el candidato José Antonio Kast, una vez más, insista en mentir para tratar de desvirtuar y no contestar preguntas importantes para los chilenos y chilenas, me parece lamentable”, enfatizó.

Asimismo, planteó que “no es la primera vez, ya me han inventado fichas clínicas falsas, han inventado diferentes situaciones que no tienen ningún asidero en la realidad, entonces yo esperaría y ahí le hago la solicitud a los medios que hacen fast checking que ojalá puedan revisar este tipo de declaraciones”.

“Para que esta campaña tan propia de las ultra derechas en el mundo, de confundir, mentir, inventar, no tenga asidero. Ojalá podamos contrastar nuestras propuestas, las propuestas de José Antonio Kast son legítimas y son distintas a las nuestras, pero yo espero que la discusión sea en torno a las diferencias políticas y no en torno a mentiras, como en ciertas partes del debate ha, desgraciadamente, sucedido”, enfatizó.

Finalmente, sobre posibles acciones legales por los dichos de JAK, el presidenciable precisó que se trata de algo que “vamos a evaluar”.