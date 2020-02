La humildad de Fusión Humor: descartan censura y aclaran por qué no pudieron seguir

View this post on Instagram

Amigos, estamos extasiados, felices y por sobre todo agradecidos de tanto amor, el que nos demostraron esta noche. Vivimosnun sueño. También queremos aclarar algunas. No nos cortaron, fuimos nosotros quienes nos excedimos en el tiempo y por un tema de respeto con los artistas que venían a continuación nos despedimos del escenario llenos de amor. Estamos felices y agradecidos. Los abrazamos profundamente desde el corazón. Gracias siempre