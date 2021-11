Fundación de Michelle Bachelet reveló a quién apoyarán en el balotaje

Desde Horizonte Ciudadano aseguraron que este candidato es el único que ofrece garantías para el proceso constituyente.

La Fundación Horizonte Ciudadano -creada por Michelle Bachelet en 2018- confirmó su respaldo irrestricto a la candidatura del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien se enfrentará en segunda vuelta con José Antonio Kast (REP). El anuncio llega justo tras confirmarse un viaje de la ex mandataria a Chile.

Al respecto, desde Horizonte Ciudadano explicaron que la experiencia internacional les ha adelantado “lo perjudicial que puede ser un gobierno que se aleja de los compromisos con la dignidad y los derechos de las personas, de los consensos internacionales y de la evidencia científica”, haciendo una clara alusión a José Antonio Kast.

“En consecuencia, ponemos nuestro trabajo a disposición de la única alternativa que ofrece garantías para concluir el proceso constituyente, el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, los avances en equidad de género, el reconocimiento a nuestra diversidad y la acción ante la emergencia climática”, enfatizó la fundación creada por la ex mandataria.

La declaración de la Fundación de Michelle Bachelet.

Desde el comando del candidato del PC y el FA, la diputada Camila Vallejo hizo público que al interior del equipo de Boric estarían encantados de confirmarse un apoyo de Michelle Bachelet en su eventual viaje a Chile.

En entrevista con CNN Chile, la vocera de la campaña de Boric recalcó que la ex presidenta como alta comisionada de la ONU “ha tenido un rol importante a nivel internacional y particularmente justo en materia de derechos humanos”.

“Me encantaría, pero es una decisión que tiene que tomar ella porque, me imagino, tiene muchas implicancias. No sé a qué viene, pero es una decisión que tiene que tomar ella. En este momento sería importante que, no solamente ella sino que muchas otras personalidades, den una señal respecto a lo que está pasando en Chile”, expresó Vallejo.

Si bien, desde Apruebo Dignidad reconocen que es complejo un apoyo directo por parte de la ex presidenta, ya que hoy ocupa uno de los cargos más importantes de la ONU, durante los últimos años Michelle Bachelet ha compartido con Gabriel Boric y han podido intercambiar puntos de vista.

En mayo del 2018, por ejemplo, participaron estrechamente en el lanzamiento del libro “Revolución Energética en Chile” escrito por el ex ministro de Bachelet, Máximo Pacheco. En el encuentro, fueron los encargados de presentar el trabajo editorial realizado para el texto.