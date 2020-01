Freddy Stock: “No hay nada más democrático que sacar a un violador de DD.HH. de La Moneda”

El periodista Freddy Stock que fue despedido hace poco de Radio Futuro, se lanzó contra Sebastián Piñera y acusó razones políticas sobre su salida.

El pasado jueves 26 de diciembre, Freddy Stock comunicó en Twitter que acababa de ser despedido de Radio Futuro por “razones editoriales”, pese a que su programa ‘Palabras sacan Palabras’ era líder en sintonía en pleno estallido social.

Desde ahí no había hablado, hasta ahora, que dio una contundente entrevista a Interferencia, donde acusó razones políticas sobre su despido, en especial porque en redes sociales siempre fue muy crítico del presidente Sebastián Piñera.

“Yo creo que la gerencia del consorcio se sintió incómoda por lo que posteaba en mis redes sociales. Pero todo esto comenzó antes. A fines de 2017, en plena campaña de Alejandro Guillier contra Sebastián Pinera, en la segunda vuelta, con mi grupo de rock Los Carrera sacamos una canción sobre la persona que era Piñera. Lo pusimos en las redes y lo lanzamos. Eso causó un gran malestar en la gerencia general. Ahí sentí que algo estaba cambiando”, comenzó.

“Cuando estalla el conflicto social, se comienzan a hacer especiales unificados de la radio, informativos de la radio comandados por la ADN. Y a mi, en un momento, me dejan de invitar a esos paneles, comienzo a ser dejado de lado. Expresé mi molestia y nadie me dio explicaciones al respecto”, añadió.

Es por eso que Freddy Stock afirma que lo de las razones editoriales es mentira. “La Radio Futuro tiene la línea editorial de lo que debiera ser el rock and roll, y el rock and roll como fuerza es la fuerza política más importante de Occidente de posguerra. Es la fuerza que ha logrado combatir el status quo y gracias al rock and roll tenemos muchas de las libertades que hoy seguimos respirando y avanzando. Sin el rock and roll el mundo sería mucho más estrecho de lo que es”, aseveró.

Finalmente, se lanzó contra Sebastián Piñera al decir que "cuando se dice que él tiene que terminar (su mandato) porque hay que respetar la institucionalidad, entonces bajo ese precepto Nixon nunca debió haber renunciado, debió haber terminado su año y no haber renunciado antes de que lo echara el propio Parlamento por el caso Watergate. Yo creo que no hay nada más democrático e institucional que sacar a un violador de Derechos Humanos de La Moneda, a un tipo que está comandando o ha sido responsable político de todas estas violaciones a los Derechos Humanos”.

