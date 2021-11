Franco Parisi se refirió al nuevo retraso en su retorno a Chile

"Me pusieron tarjeta roja, así que tengo que esperar 48 horas y hacerme otra vez los PCR”, lanzó el representante del Partido de la Gente.

Indignación causó el pasado domingo la noticia del nuevo retraso en el regreso al país por parte del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi.

En conversación con Mucho Gusto, el candidato presidencial confirmó que cuando se realizó el test para poder trasladarse desde Estados Unidos, le salió ‘no concluyente’.

“Me preguntaron, ¿cómo se siente? Y dije ‘estoy con la garganta apretada y un poco ansioso’. Y me pusieron tarjeta roja, así que tengo que esperar 48 horas y hacerme otra vez los PCR”, lanzó el representante del Partido de la Gente.

“Es una situación crítica a nivel mundial, entonces nada qué hacer (…) me voy hacer el test, así que no quiero especular”, agregó.

En esta línea, no quiso hablar de un eventual coronavirus, pero actualmente está con tos y la garganta apretada, y además realizando cuarentena preventiva en el subterráneo de su casa.

“Es una lata esto, no lo quería, pero están los candidatos (del Partido de la Gente) que nos están representando”, comentó.

Al final, se refirió al hecho de que si su PCR sale positivo, no alcanzaría a realizar su campaña en Chile, ni tampoco a votar.

“Hemos trazado todos los escenarios, así que no me adelantaré. Si pasa, hablaré con la línea aérea, pero no quiero especular. Si digo algo, o contagio a alguien si viajo, dirán ‘Franco Parisi mató a alguien’, tengo que andar con cuidado”, cerró.