Franco Parisi pidió asilo en EE.UU por "operación política" en su contra

El candidato presidencial del Partido de la Gente dijo ser perseguido políticamente por los grandes grupos económicos de Chile.

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, realizó una insólita declaración tras conocer el reportaje emitido por Canal 13, donde se informó que el economista mantiene una deuda por $207 millones en pensiones alimenticias impagas y está con arraigo.

Según el candidato a La Moneda, todo se trataría de una operación política orquestada por el empresario Andrónico Luksic, quien es dueño de la cadena televisiva. Además, aseguró que solicitó “asilo político” a las autoridades norteamericanas porque se siente “perseguido” en Chile.

“Pedí asilo político acá en Estados Unidos (…) me siento perseguido en Chile, pero la gente me pidió ser presidente y creo que es una posibilidad de empezar a cambiar Chile. En Chile hay persecución política, social y económica con quienes no comulgan con los grandes grupos económicos”, indicó en entrevista a Cooperativa.

Durante la entrevista, el candidato descartó referirse a la demanda millonaria por las pensiones alimenticias impagas porque “este es un juicio reservado, aquí hay niños menores involucrados, por ley eso no debió haber sido puesto en el aire”.

Respecto al arraigo que pesa en su contra, el economista aclaró que “eso se va a levantar, así que no hay problema con eso. Es una orden de arraigo bastante rara, porque yo estoy fuera de Chile (…) yo puedo entrar sin ningún problema a Chile, soy una persona completamente libre”.

Por otro lado, el abanderado del PDLG aseguró que en Chile “ya nadie le cree a los canales de los grupos económicos. Ganaremos como cada uno de los casos que nos han inventado” y culpó de todo al empresario Andrónico Luksic.

“La operación política de Luksic parece que esta vez no resultó. La ola de apoyo ha sido impresionante. Gracias Chile, el tiempo nos dará la razón y el poder dela gente ya llegó”, cerró.