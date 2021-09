Franco Parisi habló sobre la denuncia por acoso sexual en EE.UU

El abanderado del Partido de la Gente entregó sus explicaciones en el matinal "Mucho Gusto". "Aprendí mi lección", confesó el candidato.

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, conversó durante esta jornada con el matinal "Mucho Gusto" de Mega, instancia que aprovechó para referirse a las denuncias por acoso sexual en su contra que se dieron a conocer en 2016, cuando era profesor visitante del Rawls College of Business.

Fue Diana Bolocco quien recordó este episodio y le consultó: "Le quería preguntar por las denuncias de acoso sexual por parte de una alumna, tengo entendido que de la Universidad de Texas, cuando usted fue profesor".

"Eso quedó en nada, fue un reclamo que hubo y quedó en nada. Si hubiera sido algo grave o relevante, eso hubiera pasado a la justicia", le aclaró el líder del Partido de la Gente.

"¿Usted hace un mea culpa?", le preguntó Diana. "Sí, hay un mea culpa. Aprendí que nunca más saludo de beso, nunca más soy cercano a saludar a las personas. Ahora mantengo las distancias", replicó el entrevistado, en contacto desde Alabama, Estados Unidos.

Eso sí, la animadora del programa insistió. "Es que las declaraciones tienen que ver con algo más que saludo de beso como lo hacemos los latinos. Ella dice que usted le coqueteó, que ella le pregunta si usted iba a ser candidato a Presidente nuevamente y que usted le responde ‘solo si usted es mi primera dama’. Estamos hablando de una alumna", agregó Diana.

"No, no, eso es mentira. Primero, dice que le toqué la pierna. Nosotros tuvimos que ir a bailar y en el baile ella dice que le toqué la pierna. Ok, yo no sé quién es la niña, ojalá haya superado esa situación", añadió el candidato.

"¿Por qué tuvieron que ir a bailar? Es llamativo, candidato", expuso la animadora. "Porque eso fue lo que se me encomendó. Fue todo un grupo. Me dijeron ‘muéstrales Bellavista’. Y yo bailé con todos, incluyendo los hombres. Con respecto a lo de ‘la primera dama’ que no quiere que yo sea Presidente, es mi señora. Mi señora no quiere ser primera dama, a eso es lo que yo me refería", aclaró el abanderado.

Respecto a las compras, el candidato explicó que "yo le compré a todos porque ellos no tenían cambio. Habré hecho 15 compras y todos me devolvieron las compras".

Fue ahí cuando la periodista Paulina de Allende-Salazar también ingresó a la conversación. "Hablando de las compras, hablan de un vestido cortito para una estudiante…". "No, no. Compré de todo", respondió.

"Pero eso dice la acusación. Que ella no quiso comprarse el vestido y usted se lo envió de regalo al hotel. ¿Es así o no así?", indicó Diana.

Ante eso, el presidenciable indicó que "eso yo no lo recuerdo. Lo que sí sé es que yo compré como 15 cosas porque no tenían cambio. Nada más que eso".

"¿Pero hace un mea culpa respecto a eso? Porque una alumna se sintió incómoda", insistió Diana. "Pero claro, si yo no quiero incomodar a nadie, y aprendí mi lección. Todo de lejitos, todo de ‘usted’ para no tener problemas", se defendió el líder del Partido de la Gente.