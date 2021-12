Franco Parisi "destrozó" el programa económico de Gabriel Boric

El deudor de las pensiones de alimentos analizó las propuestas del abanderado del FA, quien se negó a participar en "Bad Boys".

Franco Parisi.

El ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, entregó una dura crítica hacia el programa económico del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien este domingo enfrentará en segunda vuelta al postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El ingeniero comercial cumplió con su promesa y “desmenuzó” las propuestas del representante del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) durante el live “Bad Boys”, programa online al que finalmente el diputado por Magallanes se negó a asistir.

En el tema previsional, el ex candidato advirtió que Boric “le va a pegar manotazos a la caja de las AFP sí o sí“.

“Un 56% de la plata de las AFP está en Chile, pero un 44% está fuera. Boric va a decir toda la plata de la AFP que está invertida afuera tráiganla a Chile y compren los bonos de Tesorería (…) Esto, para financiar los cinco puntos de incremento en gasto que propone“, expresó.

El deudor de una pensión de alimentos añadió que en el programa de Boric “van a estar comprando bonos a precio de bonos buenos siendo que son junk bonds (bonos basura), por el alto endeudamiento (…) Le va a alcanzar la plata para 3 años y al final del día toda tu plata del AFP te la van a sacar”.

Las críticas del economista también se centró en el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC), planteando que “Boric dice vamos a subir el impuesto específico a los combustibles, solamente no se los vamos subir a aquellas personas que trabajan con el vehículo”.

“¿Quién no trabaja con el vehículo? Boric notificó a los taxistas, a los colectiveros, a los transportistas escolares y de personas, a los Uber, que les va a subir el impuesto, y lo aplaudieron. Y qué dijo cuando le preguntaron qué iba a pasar con las grandes mineras que no pagan el impuesto, Boric se quedó callado y desvió”, afirmó el ex candidato presidencial.

Respecto a las tasas de interés, Parisi sostuvo que “no veo solución en el programa del señor Boric”, añadiendo que “hay una situación que me preocupa mucho en Chile que es el ‘gota a gota’, los préstamos que se hacen en las ferias, los prestamistas sicarios. Cada vez que se sube la tasa de interés y ahoga a la clase media porque no hay crédito, la gente pobre la va a pasar mucho más mal”.

“Con estos aumentos de las tasas de interés, las pymes no van a tener capital de trabajo. Las grandes empresas, como son amigas de Boric, no les van a pagar a tres, cuatro o seis meses. A nueve meses les van a pagar las facturas y con eso las van a ahogar. Las pymes van a pasarlo muy mal con esta situación”, finalizó.