Francisco Chahuán tomó una importante decisión respecto al apoyo a la candidatura de Sichel

El candidato presidencial de Vamos por Chile pidió a los partidos políticos que se sientan con libertad de acción y que tomen la decisión que quieran con respecto a sus apoyos.

Lo que toca o apoya el senador Francisco Chahuán lo destruye.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, se refirió a las sorpresivas declaraciones del candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, quien pidió a los partidos políticos que se sientan con la libertad de acción y que tomen la decisión que quieran con respecto a sus apoyos para la elección del próximo mes.

Ante esto, el timonel de RN tomó contacto con 24 Horas para confirmar el apoyo de su partido político hacia el ex ministro de Desarrollo Social.

“Renovación Nacional cumple sus compromisos y en ese contexto seguimos dándole el respaldo a nuestro candidato presidencial Sebastián Sichel, que es quien ofrece gobernabilidad en nuestro país, quien es capaz de ganarle a una izquierda dispersa que improvisa, y que es el único capaz de ganar en segunda vuelta”, comenzó relatando el senador por la Región de Valparaíso.

“Claramente no compartimos todas y cada una de sus afirmaciones. Nosotros somos un partido que cumple las palabras empeñadas y por tanto coincidimos que Sebastián Sichel es el mejor candidato del sector para enfrentar la segunda vuelta electoral“, añadió el abogado de origen palestino.

Tras ser consultado sobre el apoyo de algunos parlamentarios a José Antonio Kast, dijo que la mayoría de los miembros de RN, de Arica a Magallanes respaldarán a Sichel. “Estamos convencidos que vamos a revertir los resultados de las últimas encuestas que son fotos del momento y estamos convencidos que Sichel es el único capaz de ganar la segunda vuelta presidencial”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que están convencidos de que sus adversarios no están en su sector, sino que al frente. “Claramente Boric y Provoste creen en un proyecto distinto, no en el proyecto de las libertades, no en el de los emprendedores, no en el proyecto que asegura el derecho de los padres a decidir por la educación de sus hijos”, enfatizó.

Finalmente indicó esperar que el ex diputado descendiente alemán apoye a Sebastián Sichel cuando pase a la segunda vuelta. “Nosotros hemos hablado de la unidad del sector. La única manera de asegurar la gobernabilidad a Chile es que el sector trabaje unido en la segunda vuelta y que ganemos una gran cantidad de escaños en la elección parlamentaria, la madre de todas las batallas”, cerró.