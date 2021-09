Fran García-Huidobro lanzó una dura crítica contra la campaña presidencial de ME-O

La animadora criticó al candidato presidencial asegurando que por su culpa Karen Doggenweiler no avanza en su carrera televisiva.

La ex animadora de Canal 13, Fran García-Huidobro reflexionó en un nuevo capítulo de “Cómplices”, su show online junto a Nacho Gutiérrez, sobre la crisis que enfrenta el matinal “Buenos días a todos” de TVN, tras su baja audiencia y críticas.

La ex Primer Plano en conversación con la periodista Paula Escobar señalaron que el canal tiene problemas para entender las demandas de su audiencia.

“Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, hasta cuando TVN no se da cuenta que la mejor conductora que tienen es Karen Doggenweiler. La más querida, la más creíble, levantaron el sábado en TVN que lo tenía totalmente tomado Sabingo, hace una dupla con Mauricio Pinilla extraordinaria”, señaló la animadora, asegurando que Karen debería estar a cargo del show matutino.

“Me da la impresión de que la Karen iba con un vuelo impresionante y que la candidatura de ME-O la relentó. Ese es un dato que se había conversado al interior del canal, pero como es candidato a la presidencia no podemos”, detalló Nacho Gutiérrez, refiriéndose a una posible razón del por qué no toma ese cargo.

“Hasta cuando, no vas a ganar, entérate", señaló la "dama de hierro" dirigiéndose a ME-O. "Yo creo que lo de la Karen ya no es un matrimonio, es un apostolado”, cerró entre risas.