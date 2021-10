Florcita Motuda tendrá que pagar una millonaria multa por incumplir la cuarentena

El diputado de la República, Florcita Motuda, fue notificado que deberá pagar una multa de 1.3 millones de pesos por incumplir la cuarentena.

El honorable tendrá que pagar después de ser sancionado por la seremi de Salud Metropolitana. Cabe destacar que esto se dio de esa forma por ser sorprendido circulando en el centro de Providencia sin su permiso de desplazamiento, en plena Fase 1.

Aunque todo se desencadenó en abril pasado, según lo aclarado por el propio parlamentario, el mismo deberá depositar una gigantesca suma de dinero por ello. El diputado se defendió de los hechos revelando que había llevado al servicio técnico el computador que estaba utilizando para cumplir sus labores parlamentarias. Además, afirmó que le comentó su situación a unos policías que se encontraban cerca del punto donde se estacionó.

Analizando lo informado por La Tercera PM, en el sumario de la autoridad sanitaria el legislador planteó que "Florcita no debiese ser sancionado puesto que su labor en la vía pública no afecta su salud pública, así como tampoco la pone en peligro". "El solo hecho de quebrantar la cuarentena o sea, salir de casa sin la autorización dispuesta por la policía (Carabineros), no hace presumir de forma alguna un peligro para la salud pública".

En esta situación, la seremi de Salud dictó que "los descargos realizados no eximen su responsabilidad en los hechos constatados. Además de lo insuficiente de sus descargos, puesto que incumplió la normativa sanitaria vigente, trasladándose hacia una comuna en cuarentena sin la documentación pertinente, para este caso, el permiso traslado temporal, el sumariado ha puesto en peligro la salud pública por una evidente infracción a la normativa sanitaria vigente, procediendo por esto a ser sancionado".