Felipe Harboe entregó sus motivos para abandonar el PPD

El pasado 25 de octubre, el convencional constituyente Felipe Harboe, llegó al Servicio Electoral de Chile para presentar su renuncia formal al Partido por la Democracia (PPD), coalición política de la cual fue parte por 32 años.

Según lo que explicó el ex diputado y ex senador, la decisión se relaciona con la creación de una nueva fuerza política llamada Proyecta Chile.

En ese sentido, el movimiento político busca poder agrupar a ciudadanas y ciudadanos ligados al mundo liberal, socialcristiano y socialdemócrata, que hoy no se sienten representados ni por Apruebo Dignidad (Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes), ni por el Nuevo Pacto Social (Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano y Ciudadanos), ex Unidad Constituyente.

“Esto (su movimiento político) está naciendo. Hemos tenido mucho diálogo ciudadano en regiones con diferentes personas. Nos interesa aportar en ideas“, explicó.

Por su parte, la presidenta del partido, Natalia Piergentili, aseguró que se enteró por la prensa de la renuncia de Felipe, ya que no tenía la información de que iba renunciar. “Me imagino que habrá gente cercana a Felipe que tomará su mismo camino, pero la verdad es que no se la cuantía. Tendremos que evaluarlo en su minuto cuando tengamos los datos”, explicó.

Para la ex subsecretaría de Economía del segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, Harboe sincera una realidad. “Desde hace mucho tiempo que él dejó de representar nuestras ideas y por tanto su renuncia es algo que veíamos venir”, señaló.

Por su parte, Felipe afirmó que su renuncia estaba meditada y tiene que ver con un proceso de reflexión bastante largo. “El PPD cumplió un ciclo político. Yo entré cuando la diversidad era un valor y hoy es una amenaza. En el último tiempo se dejaron de lado los valores originarios. Yo no desconozco lo que hizo, puedo ser autocrítico, pero un partido que llega a cuestionar a su principal figura, el ex presidente Lagos, me parece complejo”, asegura.

En esa misma línea prosiguió: “¿Por qué esa persona que piensa parecido a mi no está en el PPD? Porque hay gente en el PPD que incluso justifica la violencia como forma de reivindicación y yo no estoy en eso. No es bueno para el PPD que planteen cosas que no son cómodas”.

Según el ex diputado, lo que viene para el país es una creciente polarización. “No es casualidad que los principales liderazgos más extremos estén liderando la carrera presidencial, y eso es por varias razones. La primera es porque la centroizquierda abandonó elementos característicos como la gobernabilidad, vivir en paz, el crecimiento, el desarrollo y la innovación. Más que partidos políticos se irán creando movimientos con causas”, añadió.

“Hay gente que no se sienten representadas por los partidos. Hay que romper con la división odiosa y noventera de la centroderecha y centroizquierda. Hay gente nueva que quiere un espacio donde opinar y que no haya lucha de poder. Este movimiento no tiene intención electoral, solo quiere aportar a que el país se encuentre”, agregó.

“En la Convención Constitucional uno va conociendo personas, historias, frustraciones y sufrimientos. El país tiene tremenda potencialidades. Hay gente independiente que no se siente representado con los partidos políticos de los 90 y quiere mirar para adelante. No tengo ninguna intención electoral y puedo opinar con mucha honestidad. Al final del día a la gente le hace sentido que uno piense en lo que es bueno para el país y no para el partido. Prefiero traicionar a mi partido por mis principios, que traicionar a mis principios por mi partido”, reflexionó.

Finalmente expresó que no se va con ningún conflicto y que está muy agradecido con la gente. “Hay algunos que no tienen buenas prácticas pero eso no es mi problema. Me quedo con lo bueno. Entré a militar al partido motivado con la aparición de Ricardo Lagos en televisión en 1988 desafiando a Pinochet. Ese partido en el cual la diversidad era un valor. Le agradezco la formación política. Intenté representarlos de la mejor manera posible”, concluyó.