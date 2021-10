Ex encargado de “Contralorito” postula como candidata a diputado por la RM

El joven aspira a llegar al Congreso representando al distrito 8 compuesto por Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil.

El controvertido ex Community Manager de la Contraloría General de la República, César Leiva, más conocido como "Contralorito", buscará llegar a la Cámara Baja representando al distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil).

El joven, que actualmente se desempeña como profesor de comunicación estratégica y creatividad en la escuela de Publicidad de la Universidad de Santiago (Usach), y ex jefe digital en VIA X, entregó detalles de sus banderas de lucha para llegar como independiente al Congreso Nacional.

César, relató que en la Contraloría aprendió mucho sobre lo que falta en materia de fiscalización y control de la corrupción. “En el Congreso, las legislaciones deben mejorar los mecanismos de prevención y ataque a la corrupción. Hoy al no haber ningún diputado independiente 100%, no hay garantías de que una candidatura pueda favorecer esa imparcialidad que quiero ofrecerle al distrito, fiscalizando a los ocho municipios con los mismos criterios” advirtió.

“Fiscalizaré las horas extras, las contrataciones, las compras, el presupuesto y a las corporaciones municipales, es decir medirlos a todos con la misma vara“, aseguró.

“La bandera de lucha contra la corrupción es necesaria cuando tienes un país que no está libre de corrupción. En Chile existe corrupción, pero no es la misma que se vive en México ni Argentina. Acá la corrupción se vive desde la elite empresariales y desde la lógica de conflictos de interés, cuando existen personas tomando decisiones para su beneficio particular, porque tienen información privilegiada o porque tienen tráfico de influencias”, sostuvo.

Al ser consultado por una medida concreta para combatir la corrupción en Chile mencionó la creación de un “Sistema de Integridad Pública“, es decir un ordenamiento institucional para coordinar las instituciones que tienen control y fiscalización de los recursos públicos, que puedan estar coordinadas y sistematizadas y que puedan combatir la corrupción desde una lógica autónoma.

“Fiscalizar a Servicio de Impuestos Internos, Contraloría, Fiscalía y a la misma PDI. La idea es que pueda haber una centralización de la lucha contra la corrupción anclada a una lógica de concientización a la ciudadanía en la temática de la corrupción, ya sea en el currículum escolar o a nivel de educación cívica en general”, propuso.

Finalmente, se refirió al rol de los partidos políticos en la actualidad: “Son relevantes para la democracia, pero no existe un mecanismo ético de control para los partidos. No hay un mea culpa de los partidos tradicionales con respecto a los financiamientos irregulares de la política”, respondió tras ser consultado sobre la importancia de los partidos en un sistema de representación.

“Creo que hay que abrir otros espacios de representación. Hoy hay listas partidarias que conjugan varios partidos y hay partidos que se diferencian mucho uno del otro. Los partidos están desprestigiados. Hay que abrirse a otras formas de organización y de participación. Como candidatura independiente nos juntamos con muchas organizaciones que tienen necesidades y que no están dispuestas a juntarse con los partidos políticos“, cerró.