Evópoli reveló por qué apoyará a José Antonio Kast en el balotaje presidencial

La secretaria general de la colectividad aseguró que un Gobierno del candidato de Apruebo Dignidad estará marcado por una serie de peligros.

La secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, explicó las razones que llevaron al partido de Chile Vamos a cuadrarse con la opción de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial.

En entrevista con Biobío, Poblete expresó que “los dos proyectos que se enfrentan en las próximas elecciones van a ser fundamentales para hacerle frente no solamente a cuatro años, sino que sentarán las bases para lo que van a ser los próximos 30”.

En la misma línea, planteó que la irrupción del fenómeno de José Antonio Kast se debe a que “cuatro años de gobierno en momentos de crisis siempre hace que las sociedades se polaricen y eso fue lo que vimos especialmente estos últimos meses”.

Respecto al apoyo de Evópoli al candidato republicano, la dirigenta apuntó que “apoyar esta candidatura, no siendo parte de su campaña ni siendo parte de una coalición, no siendo parte de su gobierno, no implica que nosotros seamos lo mismo que los republicanos”.

Consultada sobre si Kast representa el “mal menor” en comparación con Boric, Poblete recalcó que “lo definiría como que Boric representa el mal mayor, eso es lo que más nos preocupa y por eso Evópoli se ha desplegado tanto comunicacional como territorialmente para evitar que un proyecto como ese llegue a gobernar Chile”.

Junto con ello, aseguró que un Gobierno del candidato de Apruebo Dignidad estará marcado por una serie de “peligros” y “hay uno que es fundamental que tiene que ver con la seguridad”.

“No podemos votar por un candidato y por un proyecto que avala la violencia o no ha sido enfático en la condena de la violencia que es lo que tiene más complicado a nuestra sociedad”, puntualizó.

En cuanto a las políticas planteadas por Gabriel Boric, Luz Poblete dejó en claro que “solo va a generar una regresión respecto de eso que ya tenemos, que ya estamos en crisis y no vemos que repunte con las políticas que él propone”.