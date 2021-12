Evelyn Matthei reveló el poderoso cargo que le ofreció Sebastián Piñera en su Gobierno

La jefa comunal de Providencia relató que en primera instancia le dijo que sí al mandatario, aunque "después no resultó".

Evelyn Matthei.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hizo una sorpresiva revelación que tendría que ver con ella tomando un importante cargo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Según la jefa comunal, el Mandatario le ofreció en dos oportunidades liderar el Ministerio del Interior. Sin embargo, ella decidió rechazarlo.

“Habían problemas re prácticos, y yo en realidad no debería estar hablando de esto, porque uno no habla de lo que le piden en privado, así que me castigo”, afirmó la militante UDI a Canal 13.

Sobre el ofrecimiento del cargo, la edil indicó que “primero le dije que sí, y después no resultó, pero por otras cosas. No puedo seguir hablando”.

“Yo lo he pasado tan bien siendo alcaldesa, de verdad es un puesto maravilloso. De hecho, creo que si Kast es presidente él debiese trabajar mucho con los alcaldes, estamos mucho menos en peleas”, cerró.

Hace algunos días, la edil señaló que no descarta la posibilidad de ser ministra del Interior en un eventual gobierno del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“¿De ganar el líder del Partido Republicano la segunda vuelta, aceptaría asumir el Ministerio del Interior?”, le preguntaron en Mega, a lo que ella respondió: “Solamente si Paula (Daza) fuera la ministra de Salud”.

Luego, aseguró que “debo agregar, si además Marcela Sabat es la ministra de la Mujer, porque acá somos un trío”.