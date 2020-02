Demandan a Evelyn Matthei por obligar a ex funcionaria a infiltrarse en “Primera Línea”

Una ex inspectora acusó a la Muni de Providencia a cargo de Evelyn Matthei de obligarla a infiltrarse en la zona más violenta de las marchas.

Una gravísima denuncia cayó sobre la Municipalidad de Providencia luego que una ex funcionaria los demandara tras ser obligada a infiltrarse en la “Primera Línea”, el grupo más radical y violento que se enfrenta a Carabineros en la zona de Plaza de la Dignidad.

Según informó El Desconcierto, se trata de Evelyn Quezada, quien fue obligada por la casa edilicia a cargo de Evelyn Matthei, para espiar las protestas sin la más mínima medida de seguridad.

Ante la amenaza de perder su fuente laboral, la trabajadora se expuso por dos semanas seguidas a la peligrosa represión de Carabineros con balines, bombas lacrimógenas y carro lanza agua con químicos, hasta que dijo basta.

Su jefe directo, Felipe Frez, le dio la orden. “Me dijo que tenía que jugármela, demostrar que hacía bien esta pega y que considerara que mi contrato acababa pronto. En otras palabras, me amenazó con despedirme si no hacía la pega. Como necesitaba trabajar, le dije que cuidaría mi trabajo. Soy sola y vivo con mis cuatro hijos. No puedo no trabajar”, comenzó declarando al medio.

“Esto se tradujo, en la práctica, en enviarme a distintas zonas que fueran foco central de la contingencia nacional, principalmente Plaza Baquedano (hoy conocida como Plaza de la Dignidad), con el fin de que yo me infiltrara en la Primera Línea entre los manifestantes para obtener información”, añadió.

Quezada confirmó que toda la información recolectada, tanto por ella como por otros trabajadores que fueron obligados a infiltrarse, llegaba directamente a manos de la alcaldesa Evelyn Matthei.

“Yo iba con jeans, el pelo amarrado, me sacaba los aros y jockey. Súper desarreglada, se suponía que así se vestían los encapuchados. Uno de mis compañeros iba con la camiseta del Colo. Mis jefes tenían la peor impresión de los encapuchados y los manifestantes. Pensaban que eran puros delincuentes o flaites, lo peor”, prosiguió relatando la demandante.

“Tenían una mirada muy despectiva. Y uno tenía que fijarse en esos estereotipos. El nivel de prejuicios que tenían era tremendo. Por ejemplo, pedía que nos fijáramos en los vendedores de la calle, pero para ver si eran extranjeros o no. A ese nivel. Por eso mismo, nos recomendaron hablar medio flaite, con garabatos y mostrando ser chora. A mí me costaba mucho actuar, porque no soy así”, añadió.

Evelyn Quezada reconoció que por orden de Matthei, sus jefes le pedían “recabar información de cómo se organizaban, quién era el líder de los encapuchados, para cuándo se programaba la siguiente marcha, la cantidad de vendedores ambulantes, quiénes vendían drogas, si eran estudiantes o no, si eran flaites, si andaban con banderas, si vivían en la calle, todo servía”.

La funcionaria, que relató que no le daban dineros para gastos e incluso le impedían ir a orinar, por lo que tuvo pielonefritis por aguantarse, cerró con un grado de culpa al decir que “cómo quisiera que no tuvieran toda esa información que les dimos, porque no sabemos qué hicieron con ella”.