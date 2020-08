Estudio reveló que 5 marcas de aguas contienen peligroso material cancerígeno

El estudio analizó la presencia de 32 elementos químicos, cuyos indicadores fueron comparados respecto a los límites establecidos por las agencias reguladoras chilenas e internacionales.

Un estudio de la Universidad de Chile detectó que las aguas embotelladas vendidas en Chile superan los niveles de arsénico y pH permitidos por la norma chilena de agua potable, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

La investigación se focalizó en 10 de las marcas de agua presentes en el mercado chileno: Andes Mountain, Benedictino, Cachantun, Jahuel, Jumbo, Nestlé, Porvenir, Puyehue, Tottus y Vital.

Si bien indican que “la calidad del agua analizada generalmente cumple con la ley chilena para agua embotellada” y “contienen cantidades mínimas de elementos disueltos”, advierten que paradójicamente algunas marcas “no cumplen con todos los parámetros (como el de pH y arsénico) establecidos por la normativa chilena de agua potable (una norma distinta a la primera mencionada)”.

En el análisis en particular, el estudio señala que las muestras de Puyehue, Jahuel y Jumbo (producida también por Jahuel) tienen entre un 20% y un 90% más de arsénico que la cantidad permitida para el agua potable (10 partes por billón, ppb).

Puyehue (18,97)

Jahuel (12,54)

Jumbo (12,76)

Tottus (7,09)

Vital (6,18)

Cachantun (2,46)

Benedictino (1,04)

Porvenir (0,30)

Nestlé (0,13)

Andes Mountain (0,06)

En tanto, las muestras de Tottus y Nestlé tienen valores de pH* que no se ajustan al rango establecido por la normativa chilena de agua potable.

(*La acidez o alcalinidad del pH se mide entre 0 y 14. El 7 es neutro. Entre 0 y 6,9 es ácido. A partir de 7 es alcalino. Es más saludable cuando se mantiene en los márgenes cercanos al 7).

Nestlé (5,7)

Jumbo (7,3)

Andes Mountain (7,4)

Puyehue (7,4)

Porvenir (7,5)

Cachantun (7,7)

Benedictino (8,1)

Vital (8,1)

Jahuel (8,3)

Tottus (9,3)

Además, el análisis también revisó los niveles de Carbonato de Calcio (CaCO3). “Andes Mountain, Puyehue, Tottus y Benedictino tienen valores de dureza muy bajos (0,6-11,3 ppm CaCO3), mientras que las muestras Cachantun, Jahuel y Jumbo se clasifican como muy duras (277,7-335,7 ppm CaCO3)”.

Y según explica el estudio, el agua potable extremadamente “blanda” o “dura” no se considera buena para la salud humana e incluso influye en su sabor. Más aún, según la investigación, existen indicios de que dichos indicadores pueden estar relacionados a la formación de cálculos renales.

“Nuestro estudio destaca que existe una inconsistencia entre la normativa chilena que regula el agua embotellada y la que regula el agua potable. Algunas de las aguas embotelladas analizadas no cumplen con las regulaciones de agua potable y -paradójicamente- no debieran ser consumidas por las personas. Sin embargo, los cálculos de riesgo por consumo de arsénico demuestran que el consumo de 1 litro por día de estas aguas embotelladas no se traduce en riesgo para la salud humana”, detalla el análisis.

No obstante, “un ligero aumento en el consumo diario podría resultar en valores que excedan los límites aceptables de efectos no cancerígenos y, por lo tanto, podría aumentar el riesgo potencial para la salud humana”.