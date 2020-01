Esposa de José Antonio Kast dice que no hay que tener sexo y deja la escoba en redes

María Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast y que tiene 9 hijos con él, dijo que “el sexo es realmente seguro cuando no se ejerce”.

Una sorpresiva e increíble frase fue la que lanzó María Pía Adriasola, esposa de Juan Antonio Kast, quien afirmó que para cuidarse no hay que tener sexo.

Estas palabras, de una mujer que tiene 9 hijos con el líder de la Ultra Derecha chilena, las dijo en plena sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, causando muchas reacciones.

"El sexo es realmente seguro cuando no se ejerce. O sea ahí usted previene cuando no hay, cuando no tiene relaciones sexuales y ahí no tiene ninguna posibilidad que se quede esperando guagua ni enfermedades”, comenzó.

“Cuando usted no tiene sexo es el único sexo seguro”, cerró en la comisión que precisamente estaba abordando la educación sexual en los jóvenes.

Las palabras de la esposa de Juan Antonio Kast dejaron una serie de reacciones en redes sociales debido a la incredulidad que causaron.

📌"El sexo es realmente seguro cuando no se ejerce". Frase para el bronce de la esposa de @joseantoniokast en la Comisión de Educación. Si le quieres dejar tus opiniones y cariños, escríbenos y rt malditos pecadores. 🗣️ #patetica #ElPeorGobiernoDeLaHistoria pic.twitter.com/bpT2r3qXMP — Vive Tu Vida (@vivetuvidachile) January 15, 2020

Estamos en el Siglo XIV!

VIDEO| María Pía Adriasola esposa de José Antonio Kast "El sexo es realmente seguro cuando no se ejerce". 🤦🏽‍♂️

Martes 14 de enero en Comisión de Educación.

Luego de esto salió a quemar brujas.

Porque claro el sexo solo involucra tener hijxs 🙄 pic.twitter.com/uy6vSitL0l — Carlos Muñoz (@cmunoz_tgc) January 15, 2020

Le encuentro toda la razón a la #esposadekast sobre que el sexo más seguro es el que no se practica!!! Y más seguro habría sido para todo Chile si sus padres y sus suegros no lo hubiesen practicado. Jajajaja — alfonso (@alfonsogc) January 15, 2020