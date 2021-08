"Es una mariconada": Tere Marinovic se lanzó contra RN que la comparó con la LDP

La constituyente reaccionó a las palabras de Ruggero Cozzi, quien planteó que ella era un ejemplo de extremismo ideológico y la comparó con la Lista del Pueblo.

La constituyente del Partido Republicano, Tere Marinovic, utilizó sus redes sociales para lanzar duras palabras contra su par de RN, Ruggero Cozzi, quien la sindicó como un ejemplo de extremismo ideológico y la comparó con la Lista del Pueblo.

Ante esto, le dedicó un extenso video a Cozzi, indicando que “decir que a una persona le gustan las funas, en el contexto en que ha recibido amenazas de muerte para ella y para sus hijos es ofensivo creo yo, es algo que uno no espera de un compañero de coalición”.

“Pero situarla en un extremo opuesto al de la Lista del Pueblo, compararla con personas que validan la violencia como método de acción política, que llaman héroes a delincuentes presos, eso ya es bastante más que una estupidez, una torpeza o una ingenuidad. Es una puñalada, es una traición”, planteó.

La constituyente indicó que las palabras de Ruggero Cozzi son “una canallada. Es avalar, es validar la estrategia de la izquierda más radical que aísla, que cancela a todos los que estamos en la primera línea de enfrente”, además de acusarlo de no buscar la unidad en la derecha.

“No podemos estar siendo boicoteados por nuestros propios compañeros, no podemos ganar así, ni ellos ni nosotros”, puntualizó.

Para cerrar, la republicana dejó en claro que “no me gustan las funas, Cozzi. No me gustan las amenazas, no me gusta la exposición, no me interesan los cargos ni hacer una carrera política, me interesa mi país (…) De ti solo espero una cosa: respeto, porque en esta pasada yo al menos no voy a seguir observando impávida cómo estrategias de este tipo como la tuya nos hacen caer en la irrelevancia. Nos vamos a levantar, vamos a ser una fuerza poderosa y eso empieza hoy, no dejando pasar ni una sola mariconada más, ninguna”.