Enrique Paris respondió las críticas del Colegio de Enfermeras

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a las críticas del Colegio de Enfermeras, respecto al llamado a que pacientes acudan a los Centros de Atención Primaria, pese a la cuarentena y la pandemia de Covid-19.

La entidad gremial presidida por la enfermera María Angélica Baeza, calificó de irresponsable el llamado del Gobierno a que los usuarios regresen a los Centros de Atención Primaria a recibir sus tratamientos de salud.

“Nos parece irresponsable que la autoridad efectúe un llamado de esta naturaleza a la comunidad usuaria, sin haber evaluado las condiciones de infraestructura (espacios limitados) en las que están funcionando Cesfam y Cecosf”, señaló el Colegio de Enfermeras.

Ante esta crítica, el Secretario de Estado afirmó que hay tratamientos que no se pueden descontinuar, pese a la pandemia, como es el caso de pacientes con VIH, controles de hipertensión o de embarazadas, colocación de vacunas, entre otras.

“No podemos dejar de colocar las vacunas, no podemos dejar de controlar a las mujeres embarazadas, no podemos dejar de entregar los medicamentos contra el VIH, no podemos dejar de controlar la presión arterial, porque ese programa tiene que mantenerse porque sabemos que los pacientes hipertensos tienen una alta mortalidad”, indicó Paris.

Además, el ministro agradeció la preocupación del Colegio de Enfermeras y les pidió “por Dios” que no le soliciten pausar algunas atenciones ambulatorias.

“Les pido todo el sacrificio posible, haremos lo posible entonces por incorporar más gente, pero por Dios, no me pidan que deje de hacer los controles habituales, sino en dos meses más vamos a tener muchísimos más pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus”, finalizó.