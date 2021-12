Encuesta Cadem da por ganador a Gabriel Boric en el balotaje presidencial

En cuanto a expectativas presidenciales, 53% (+9pts) cree que Boric será el próximo Presidente de Chile, frente a un 35% (-6pts) que piensa que será Kast.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se mantiene liderando los resultados de encuesta Cadem, al tener 40% (+1pto) de las preferencias mientras José Antonio Kast sube 2 puntos a 35%, de cara a la segunda vuelta. Quienes no votarían, no saben o no responden bajan de 28% a 25%.

Respecto a la primera vuelta, el 45% de los votantes de Parisi se inclinarían por Gabriel Boric (+7%), mientras el 18% (-5pts) por Kast y 37% (-2pts) está indeciso.

En tanto, 11% (-5pts) de los que votaron por Sichel irán ahora por Boric, 58% (+5pts) por Kast y 31% está indeciso. Por su parte, 70% (+9pts) de los votantes de Yasna Provoste apoyarían a Boric, 10% (-3pts) a Kast y 20% (-6pts) están indecisos.

En el caso de Marco Enríquez Ominami, 53% (+9pts) de su electorado respaldaría a Boric, 0% (-18pts) a Kast y 47% (+9pts) está indeciso, consignó Cadem.

En cuanto a expectativas presidenciales, 53% (+9pts) cree que Boric será el próximo Presidente de Chile, frente a un 35% (-6pts) que piensa que será Kast.

En cuanto a los atributos, al abanderado de Apruebo Dignidad Boric se le identifica más con “es cercano, conoce las necesidades de las personas” (56%), “es capaz de generar diálogo y acuerdos” (50%), “es tolerante frente a la diversidad” (70%) y representa la nuevo (67%), mientras que Kast se queda con “es consecuente entre lo que dice y lo que hace” (48%), “cuenta con autoridad y liderazgo” (52%), “es sólido, claro y seguro en sus convicciones” (52%) y “tiene la experiencia necesaria para ser Presidente” (53%).